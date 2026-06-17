"Надо же": фанатов удивило совпадение в жизни Рыбакиной и Бублика
Фото: Instagram/bublik, Instagram/lenarybakina
Сегодня, 17 июня 2026 года, день рождения отмечают первые ракетки Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик. "Ледяной королеве" исполняется 27 лет, а "теннисному бунтарю" – 29, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим Федерация тенниса Казахстана (ФТК) опубликовала в Instagram сгенерированное искусственным интеллектом совместное детское фото двух спортсменов и обратилась к ним:
"С днем рождения, чемпионы! Сегодня день рождения празднуют сразу две первые ракетки Казахстана Александр Бублик и Елена Рыбакина. Поздравляем лидеров казахстанского тенниса и желаем здоровья, вдохновения, громких побед и новых вершин!"
К поздравлениям присоединились болельщики Бублика и Рыбакиной:
- "Ну надо же".
- "Желаю удачи!"
- "Побед и счастья!"
- "Надо же, в один день, поздравляем".
- "Близнецы-восьмерки, только вперед".
- "Чемпионы, с днем рождения вас обоих".
- "Близняшки. С днем рождения, чемпионы!"
- "Уау! День рождения в один день... Как мило".
- "Вааау, поздравляю наших любимых чемпионов".
- "Поздравляем Александра и Елену! Желаем много побед и много здоровья".
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12 июня 2026 года Елена Рыбакина сенсационно проиграла британке Кэти Бултер (73-е место в мировом рейтинге) в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Лондоне. Через несколько дней Александр Бублик проиграл 74-й ракетке мира Маттиа Беллуччи (Италия) и не смог защитить свой прошлогодний титул на кортах немецкого Галле, уступив сразу же в первом круге турнира ATP 500.
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