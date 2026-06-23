"Олимпийский чемпион и великий тренер Арутюнян": Михаил Шайдоров поделился новыми кадрами из США
Соответствующими фото и видео 21-летний фигурист из Алматы поделился накануне в своем Instagram.
"Однажды в Америке", – написал Шайдоров под постом 22 июня.
На первом фото Михаил позирует с одним из самых титулованных и выдающихся тренеров в современном фигурном катании Рафаэлем Арутюняном, который тренирует таких топ-спортсменов, как Илья Малинин, Петр Гуменник и Софья Самоделкина.
На следующих кадрах Шайдоров показал не только процесс тренировок, но и прогулку по достопримечательностям штата Калифорния. В частности, он сфотографировался на фоне знаменитых букв HOLLYWOOD в Лос-Анджелесе.
Фолловеры обрадовались, что Михаил тренируется с Арутюняном. Они пожелали спортсмену удачи в следующем сезоне:
- "Лучший".
- "Красивый такой".
- "Хороший такой. Ждем новую программу".
- "Миша, мы тобой гордимся, знай это. Береги себя".
- "Олимпийский чемпион Шайдоров и великий тренер Арутюнян".
- "Миша, мы, главное, за тебя и тренируйся от души для новых побед".
- "Миша! Ты в сердце каждого казахстанца! Не теряй веры в себя! Так держать!"
- "Храни тебя Господь, золотой наш парень! Мы тебя любим, ты наш любимый чемпион!"
- "Продуктивных тренировок и удовлетворения от проделанной работы. Удачи в новом сезоне!"
- "Надеюсь, тебе здесь понравилось, Миша. Калифорния тебе очень идет. Удачи в следующем сезоне!"
- "Всех благ желаем. Пусть Всевышний оберегает от всех невзгод. Новых побед. Мы гордимся, наш Мишабай".
- "Мишино выступление можно смотреть бесконечно! До сих пор сердце сжимается от его скорости и взлетов виртуозных!"
- "Миша! Прекрасные фотографии! Счастлива, что ты тренируешься с Рафаэлем Владимировичем! И находишь время для посещения таких красивых мест! Удачки тебе! И продуктивных тренировок!"
5 июня 2026 года Михаил Шайдоров рассказал, что в США встретится с Рафаэлем Арутюняном. Позднее из соцсетей фигуриста стало известно, что он улетел в Штаты, чтобы продолжить спортивную подготовку к предстоящему сезону.