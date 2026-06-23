"Олимпийский чемпион и великий тренер Арутюнян": Михаил Шайдоров поделился новыми кадрами из США

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров порадовал своих поклонников новыми кадрами из Соединенных Штатов Америки, куда он улетел в начале июня 2026 года для подготовки к предстоящему сезону, сообщает Zakon.kz.

Соответствующими фото и видео 21-летний фигурист из Алматы поделился накануне в своем Instagram.

"Однажды в Америке", – написал Шайдоров под постом 22 июня.

На первом фото Михаил позирует с одним из самых титулованных и выдающихся тренеров в современном фигурном катании Рафаэлем Арутюняном, который тренирует таких топ-спортсменов, как Илья Малинин, Петр Гуменник и Софья Самоделкина.

На следующих кадрах Шайдоров показал не только процесс тренировок, но и прогулку по достопримечательностям штата Калифорния. В частности, он сфотографировался на фоне знаменитых букв HOLLYWOOD в Лос-Анджелесе.

Фолловеры обрадовались, что Михаил тренируется с Арутюняном. Они пожелали спортсмену удачи в следующем сезоне:

"Лучший".

"Красивый такой".

"Хороший такой. Ждем новую программу".

"Миша, мы тобой гордимся, знай это. Береги себя".

"Олимпийский чемпион Шайдоров и великий тренер Арутюнян".

"Миша, мы, главное, за тебя и тренируйся от души для новых побед".

"Миша! Ты в сердце каждого казахстанца! Не теряй веры в себя! Так держать!"

"Храни тебя Господь, золотой наш парень! Мы тебя любим, ты наш любимый чемпион!"

"Продуктивных тренировок и удовлетворения от проделанной работы. Удачи в новом сезоне!"

"Надеюсь, тебе здесь понравилось, Миша. Калифорния тебе очень идет. Удачи в следующем сезоне!"

"Всех благ желаем. Пусть Всевышний оберегает от всех невзгод. Новых побед. Мы гордимся, наш Мишабай".

"Мишино выступление можно смотреть бесконечно! До сих пор сердце сжимается от его скорости и взлетов виртуозных!"

"Миша! Прекрасные фотографии! Счастлива, что ты тренируешься с Рафаэлем Владимировичем! И находишь время для посещения таких красивых мест! Удачки тебе! И продуктивных тренировок!"

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5 июня 2026 года Михаил Шайдоров рассказал, что в США встретится с Рафаэлем Арутюняном. Позднее из соцсетей фигуриста стало известно, что он улетел в Штаты, чтобы продолжить спортивную подготовку к предстоящему сезону.