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Спорт

Казахстан впервые примет турнир "Четырех континентов" по фигурному катанию

Фигурное катание Турнир Четрых континентов, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 16:25 Фото: ISU.org
Чемпионат мира по фигурному катанию среди четырех континентов, проводимый Международным союзом конькобежцев (ISU), впервые пройдет в Казахстане в 2027 году. Астана станет местом проведения одного из самых престижных ежегодных соревнований в этом виде спорта, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию сегодня официально объявил ISU. Соревнования пройдут с 9 по 14 февраля 2027 года. В Астане соберутся сильнейшие фигуристы Азии, Америки, Африки и Океании. Проведение турнира станет важной вехой как для Казахстана, так и для дальнейшего глобального развития фигурного катания.

Этот решение стало продолжением стремительного роста популярности фигурного катания в Казахстане после исторической победы Михаила Шайдорова, который в феврале 2026 года завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в мужском одиночном катании.

Его успех вызвал беспрецедентный интерес к этому виду спорта в стране и вдохновил новое поколение спортсменов и болельщиков.

"Рады впервые провести чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в Казахстане. Это прекрасная возможность для поклонников этого вида спорта в Центральной Азии увидеть соревнования мирового уровня своими глазами и поддержать кумиров на льду. Популярность фигурного катания в Казахстане достигла нового уровня, и мы уверены, что Астана станет отличной площадкой для спортсменов, болельщиков и всех участников события. С нетерпением ждем возможность ощутить уникальную энергетику, гостеприимство и амбиции, которые Казахстан привнесет в этот турнир".Президент ISU Ким Джэ Ёль

Чемпионат четырех континентов станет крупнейшим турниром по фигурному катанию, когда-либо проводившимся в Казахстане.

Ранее страна успешно принимала зимние Азиатские игры 2011 года и зимнюю Универсиаду-2017, в программу которых также входили соревнования по фигурному катанию.

Сам же олимпийский чемпион Михаил Шайдоров в эти дни находится в США, где начал подготовку к новому сезону.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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