"Наше счастье": одна из самых успешных спортсменок Казахстана обратилась к сыну

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

26-летняя известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик опубликовала трогательное поздравление своему сыну в честь дня рождения. Сегодня, 23 июня 2026 года, ее малышу исполнился годик, сообщает Zakon.kz.

Пост международный гроссмейстер опубликовала на странице в Instagram. "Кажется, совсем недавно я впервые держала тебя на руках, а сегодня ты уже делаешь свои первые шаги, обнимаешь нас своими маленькими ручками, смеешься и каждый день открываешь для нас что-то новое. Время рядом с тобой летит так быстро, что иногда в это просто невозможно поверить. Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Ты сделал нашу жизнь ярче, глубже и счастливее, чем мы когда-либо могли представить. Расти здоровым, добрым, смелым и счастливым. А мы всегда будем рядом – любить тебя, поддерживать и беречь. С первым днем рождения, сынок. Наше самое большое счастье, наша гордость и наша бесконечная любовь". Жансая Адбумалик Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♕ Жансая Абдумалик (@zhansaya_abdumalik) Известно, что в настоящее время Абдумалик временно приостановила участие в профессиональных шахматных турнирах. Спортсменка пояснила, что сейчас сосредоточена на семье и новом этапе жизни. 28 апреля знаменитая казахстанка радовала поклонников редкими семейными снимками.

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