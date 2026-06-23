#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

"Наше счастье": одна из самых успешных спортсменок Казахстана обратилась к сыну

Жансая Абдумалик, шахматистка, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 19:37 Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
26-летняя известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик опубликовала трогательное поздравление своему сыну в честь дня рождения. Сегодня, 23 июня 2026 года, ее малышу исполнился годик, сообщает Zakon.kz.

Пост международный гроссмейстер опубликовала на странице в Instagram.

"Кажется, совсем недавно я впервые держала тебя на руках, а сегодня ты уже делаешь свои первые шаги, обнимаешь нас своими маленькими ручками, смеешься и каждый день открываешь для нас что-то новое. Время рядом с тобой летит так быстро, что иногда в это просто невозможно поверить. Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Ты сделал нашу жизнь ярче, глубже и счастливее, чем мы когда-либо могли представить. Расти здоровым, добрым, смелым и счастливым. А мы всегда будем рядом – любить тебя, поддерживать и беречь. С первым днем рождения, сынок. Наше самое большое счастье, наша гордость и наша бесконечная любовь".Жансая Адбумалик

Известно, что в настоящее время Абдумалик временно приостановила участие в профессиональных шахматных турнирах. Спортсменка пояснила, что сейчас сосредоточена на семье и новом этапе жизни.

28 апреля знаменитая казахстанка радовала поклонников редкими семейными снимками.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Жансая Абдумалик похвасталась идеальным мужем
19:35, 13 марта 2024
Жансая Абдумалик похвасталась идеальным мужем
шахматистка Жансая Абдумалик, муж Нурахмет Нуриев
17:44, 24 апреля 2026
26-летняя Жансая Абдумалик поделилась фотографиями 10-месячного сына
шахматистка Жансая Абдумалик, муж Нурахмет Нуриев
14:49, 29 апреля 2026
"Настоящее счастье": трогательное фото с мужем и маленьким сыном показала Жансая Абдумалик
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
19:33, Сегодня
"Ордабасы" объявил об уходе болгарского нападающего Миткова
Фото: НОК РК
19:06, Сегодня
Александр Горбачук высказался о победе казахстанских шпажистов на чемпионате Азии
Фото: БК &quot;Астана&quot;
18:34, Сегодня
Самсон Аракелян прокомментировал возвращение "Астаны" в Единую лигу ВТБ
Фото: UFC
18:13, Сегодня
Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли назвал величайшего бойца в легчайшем весе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: