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Культура и шоу-бизнес

"Береги мать": отец известного бизнесмена Турсена Алагузова обратился к внуку

Арсен Алагузов, предприниматель, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 15:57 Фото: Instagram/turumalaguzov44
Казахстанский композитор Турум Алагузов сегодня, 30 июня 2026 года, обратился к своему внуку Арсену в его день рождения, сообщает Zakon.kz.

Отец бизнесмена Турсена Алагузова вспомнил детство внука и оставил ряд пожеланий на будущее.

"Помню тебя маленьким, когда с твоей бабушкой Кларой носили тебя на руках, помню твои школьные годы, когда с увлечением играли в шахматы, помню, как я заставлял тебя отжиматься на руках. Прошли годы... и вот теперь ты – руководитель крупной компании".Турум Алагузов

Алагузов подчеркнул, что учеба в Англии и Канаде, работа в Москве не прошли даром.

"С юбилеем! Ты молод, образован, физически закален, у тебя прекрасное будущее! Живи так, чтоб родители гордились, друзья восхищались, чтоб бывшие друзья сожалели о потере тебя, настоящие любили, а будущие помнили всегда! Береги мать, слушайся в делах отца, дорожи сестрой – они даны тебе Всевышним!"Турум Алагузов

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 15:57
"Простили отца": муж Баян Алагузовой показал всех своих детей

У бизнесмена Турсена Алагузова четверо родных детей: двое взрослых от первого брака – дочь Амина и сын Арсен. Двое младших дочерей от нынешней супруги Баян Алагузовой – Алиса и Алма.

Ранее всемирно известный певец Димаш Кудайберген впервые рассказал, как создавал самую личную песню для любимой сестры.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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