"Береги мать": отец известного бизнесмена Турсена Алагузова обратился к внуку

Фото: Instagram/turumalaguzov44

Казахстанский композитор Турум Алагузов сегодня, 30 июня 2026 года, обратился к своему внуку Арсену в его день рождения, сообщает Zakon.kz.

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