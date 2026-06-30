"Береги мать": отец известного бизнесмена Турсена Алагузова обратился к внуку
Фото: Instagram/turumalaguzov44
Казахстанский композитор Турум Алагузов сегодня, 30 июня 2026 года, обратился к своему внуку Арсену в его день рождения, сообщает Zakon.kz.
Отец бизнесмена Турсена Алагузова вспомнил детство внука и оставил ряд пожеланий на будущее.
"Помню тебя маленьким, когда с твоей бабушкой Кларой носили тебя на руках, помню твои школьные годы, когда с увлечением играли в шахматы, помню, как я заставлял тебя отжиматься на руках. Прошли годы... и вот теперь ты – руководитель крупной компании".Турум Алагузов
Алагузов подчеркнул, что учеба в Англии и Канаде, работа в Москве не прошли даром.
"С юбилеем! Ты молод, образован, физически закален, у тебя прекрасное будущее! Живи так, чтоб родители гордились, друзья восхищались, чтоб бывшие друзья сожалели о потере тебя, настоящие любили, а будущие помнили всегда! Береги мать, слушайся в делах отца, дорожи сестрой – они даны тебе Всевышним!"Турум Алагузов
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