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Спорт

Жибек Куламбаева драматично остановилась в шаге от финала ITF в Польше

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева , фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 07:01 Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева остановилась в шаге от очередного трофея на грунтовом турнире серии ITF W50 в Гданьске (Польша), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финальном матче парного разряда Жибек в дуэте с венгеркой Амариссой Тот проиграла тандему Вероника Фалковска (Польша)/Георгина Гарсия-Перес (Испания).

Матч прошел со счетом 3:6, 7:5, 11:9 в пользу европейской пары.

Казахстанско-венгерский дуэт уверенно забрал первый сет, но соперницам удалось изменить ход игры во второй партии. Исход чемпионского противостояния решился на решающем тай-брейке, где сильнее оказались Фалковска и Гарсия-Перес.

В случае триумфа этот трофей мог стать 41-м титулом ITF в парной карьере Куламбаевой и пятым в текущем сезоне.

Ранее мы писали о том, как Жибек Куламбаева дерзко ворвалась в финал турнира в Польше.

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Аксинья Титова
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