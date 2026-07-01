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Спорт

Крупнейший в ЦА Центр гимнастики и масштабные соревнования: что Токаев обсудил с президентами FIG и AGU

президент РК Касым-Жомарт Токаев, руководители международных организаций по гимнастике, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 13:41 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 июля 2026 года встретился с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и президентом Азиатского гимнастического союза (AGU) Абдулрахманом Аль-Шатри. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества, направленного на развитие и популяризацию гимнастических видов спорта в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил всестороннюю поддержку, которую FIG и AGU оказывают Казахстанской федерации гимнастики.

Как отметил президент, сегодня в нашей стране гимнастика приобретает большую популярность среди детей и молодежи. Наряду со множеством локальных залов функционируют 3 специализированных комплекса, в которых тренируется национальная сборная, проходят международные соревнования.

Помимо этого, по поручению главы государства в Алматы началось строительство уникального и крупнейшего в Центральной Азии Центра гимнастики.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан имеет значительный опыт в организации масштабных спортивных мероприятий.

Глава государства подтвердил готовность Казахстана рассматривать совместные инициативы по развитию спорта и организации крупных международных соревнований.

президент РК Касым-Жомарт Токаев, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 13:41

Фото: akorda.kz

В свою очередь Моринари Ватанабэ и Абдулрахман Аль-Шатри положительно оценили внимание, которое руководство Казахстана уделяет поддержке как профессионального, так и массового спорта.

Гости особо подчеркнули успехи казахстанских атлетов, достойно представляющих страну на мировой арене.

президент РК Касым-Жомарт Токаев, руководители международных организаций по гимнастике, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 13:41

Фото: akorda.kz

Также сообщается, что в знак признания заслуг и вклада в развитие гимнастики в Казахстане и в мире Глава государства наградил президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ орденом "Достық" I степени, а президента Азиатского гимнастического союза Абдулрахмана Аль-Шатри орденом "Достық" II степени.

30 июня 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял Федерального министра экономики и энергетики Германии Катерину Райхе.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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