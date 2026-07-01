Крупнейший в ЦА Центр гимнастики и масштабные соревнования: что Токаев обсудил с президентами FIG и AGU
В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества, направленного на развитие и популяризацию гимнастических видов спорта в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил всестороннюю поддержку, которую FIG и AGU оказывают Казахстанской федерации гимнастики.
Как отметил президент, сегодня в нашей стране гимнастика приобретает большую популярность среди детей и молодежи. Наряду со множеством локальных залов функционируют 3 специализированных комплекса, в которых тренируется национальная сборная, проходят международные соревнования.
Помимо этого, по поручению главы государства в Алматы началось строительство уникального и крупнейшего в Центральной Азии Центра гимнастики.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан имеет значительный опыт в организации масштабных спортивных мероприятий.
Глава государства подтвердил готовность Казахстана рассматривать совместные инициативы по развитию спорта и организации крупных международных соревнований.
В свою очередь Моринари Ватанабэ и Абдулрахман Аль-Шатри положительно оценили внимание, которое руководство Казахстана уделяет поддержке как профессионального, так и массового спорта.
Гости особо подчеркнули успехи казахстанских атлетов, достойно представляющих страну на мировой арене.
Также сообщается, что в знак признания заслуг и вклада в развитие гимнастики в Казахстане и в мире Глава государства наградил президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ орденом "Достық" I степени, а президента Азиатского гимнастического союза Абдулрахмана Аль-Шатри орденом "Достық" II степени.
30 июня 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял Федерального министра экономики и энергетики Германии Катерину Райхе.