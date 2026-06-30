#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Токаев пообещал новые возможности для немецкого бизнеса в Казахстане

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 18:58 Фото: Акорда
Глава государства принял Федерального министра экономики и энергетики Германии Катерину Райхе. В ходе встречи президент отметил, что Казахстан придает особое значение развитию стратегического партнерства с Германией, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Германия – один из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

"Двусторонняя торговля и инвестиционное взаимодействие демонстрируют положительную динамику. С 2005 года в экономику Казахстана привлечено более 8 млрд долларов прямых инвестиций, основная доля которых приходится на несырьевой сектор. В Казахстане сегодня успешно работают свыше тысячи компаний с участием немецкого капитала, среди которых такие промышленные корпорации, как CLAAS, Horsch, Siemens, BASF, Heidelberg Materials, Siemens Energy, Knauf и Linde", – отметил глава государства.

Президент подтвердил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на нашем рынке.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимых в стране масштабных политических преобразованиях.

Было отмечено, что в новой Конституции Казахстана отражены основополагающие принципы, определяющие траекторию развития страны как демократического, светского, правового и прогрессивного государства.

Катерина Райхе поблагодарила президента за возможность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня и отметила значительные успехи Казахстана в социально-экономическом развитии.

Министр также заявила, что Казахстан является крупнейшим торгово-экономическим партнером Германии в регионе, подчеркнув огромный потенциал расширения двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам наращивания сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, цифровизации, добычи и переработки редкоземельных металлов и транспортно-логистической инфраструктуры.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания Федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Фридриху Мерцу.

Ранее Токаев поговорил по телефону с Путиным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
президент Центральной Азии, канцлер Германии
21:14, 29 сентября 2023
Токаев сообщил о важности привлечения немецких банков в ЦА
Токаев пригласил немецких инвесторов вкладывать в Казахстан
02:20, 29 сентября 2023
Токаев пригласил немецких инвесторов вкладывать в Казахстан
Какие заявления сделал Токаев на саммите "Центральная Азия – Германия"
13:05, 17 сентября 2024
Какие заявления сделал Токаев на саммите "Центральная Азия – Германия"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Gov.kz
18:57, Сегодня
Ербол Мырзабосынов встретился с одним из ведущих мировых экспертов по ИИ Ли Кай-Фу
Фото: официальный сайт ФИФА
18:33, Сегодня
Президент Узбекистана Мирзиёев призвал поддержать сборную после дебютного ЧМ‑2026
Фото: WTA
18:06, Сегодня
Софья Самоделкина обратилась к Елене Рыбакиной перед её стартом на "Уимблдоне-2026"
TS CUP 4: неожиданные повороты юбилейного сезона TLTS
18:05, Сегодня
TS CUP 4: неожиданные повороты юбилейного сезона TLTS
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: