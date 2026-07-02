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Спорт

Казахстан поборется за "золото" чемпионата Азии U20 по греко-римской борьбе в Таиланде

Казахстан поборется за золото чемпионата Азии U20 по греко-римской борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 18:20 Фото: olympic.kz
Казахстанский борец Еркебулан Анапия пробился в финал чемпионата Азии U20 по греко-римской борьбе, который проходит в Паттайе (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале весовой категории до 82 кг казахстанец уверенно одолел представителя Таджикистана Мухаммада Султонзода со счетом 13:3. В решающей схватке за золотую медаль Анапия встретится с иранцем Алирезой Мохаммадом Хоссейни.

Еще трое представителей Казахстана сохраняют шансы на награды турнира. В весе до 60 кг Алпамыс Болатулы поборется за "бронзу" с японцем Юсукэ Хиротой.

В категории до 67 кг Досбол Шамиль в поединке за третье место встретится с индийцем Ануджем.

В весовой категории до 97 кг Максим Украинцев также выступит в бронзовом финале, где его соперником станет представитель Китая Синью Лю.

Ранее сообщалось, что Казахстан проиграл четыре финала на ЧА по борьбе в Таиланде и не попал в топ-3.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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