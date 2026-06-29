Казахстан проиграл четыре финала на ЧА по борьбе и не попал в ТОП-3
Фото: uww
С 27 по 29 июня юные "вольники" из Казахстана выступили на чемпионате Азии по борьбе до 15 лет в Паттайе (Таиланд), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, результат выступлений казахстанцев получился достаточно противоречивым:
- 38 кг. Дамир Салават – бронзовая медаль.
- 41 кг. Мирас Абдукарим – золотая медаль.
- 44 кг. Бекторе Заманбек – серебряная медаль.
- 48 кг. Амир Серик – серебряная медаль.
- 52 кг. Мадияр Абдукаримов – бронзовая медаль.
- 57 кг. Бибарыс Тузельбаев – бронзовая медаль.
- 68 кг. Наиль Зейналов – серебряная медаль.
- 75 кг. Ерсултан Сулеймен – серебряная медаль.
- 85 кг. Зелимхан Цицкиев – бронзовая медаль.
В этот раз казахстанцы не смогли финишировать в тройке сильнейших стран-участниц:
- Индия: "золото" – 4, "серебро" – 1, "бронза" – 3.
- Япония: "золото" – 2, "серебро" – 2, "бронза" – 4.
- Таджикистан: "золото" – 2, "серебро" - 0, "бронза" – 0.
- Казахстан: "золото" – 1, "серебро" - 4, "бронза" – 4.
- Узбекистан: "золото" – 1, "серебро" - 2, "бронза" – 2.
- Туркменистан: "золото" – 0, "серебро" - 1, "бронза" – 0.
- Кыргызстан: "золото" – 0, "серебро" - 0, "бронза" – 6.
- Монголия: "золото" – 0, "серебро" – 0, "бронза" – 1.
Ранее мы писали о том, что казахстанец Шерзод Давлатов триумфально выиграл Кубок Европы в Чехии.
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