Казахстан проиграл четыре финала на ЧА по борьбе и не попал в ТОП-3

Фото: uww

С 27 по 29 июня юные "вольники" из Казахстана выступили на чемпионате Азии по борьбе до 15 лет в Паттайе (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, результат выступлений казахстанцев получился достаточно противоречивым: 38 кг. Дамир Салават – бронзовая медаль.

– бронзовая медаль. 41 кг. Мирас Абдукарим – золотая медаль.

– золотая медаль. 44 кг. Бекторе Заманбек – серебряная медаль.

– серебряная медаль. 48 кг. Амир Серик – серебряная медаль.

– серебряная медаль. 52 кг. Мадияр Абдукаримов – бронзовая медаль.

– бронзовая медаль. 57 кг. Бибарыс Тузельбаев – бронзовая медаль.

– бронзовая медаль. 68 кг. Наиль Зейналов – серебряная медаль.

– серебряная медаль. 75 кг. Ерсултан Сулеймен – серебряная медаль.

– серебряная медаль. 85 кг. Зелимхан Цицкиев – бронзовая медаль. В этот раз казахстанцы не смогли финишировать в тройке сильнейших стран-участниц: Индия: "золото" – 4, "серебро" – 1, "бронза" – 3. Япония: "золото" – 2, "серебро" – 2, "бронза" – 4. Таджикистан: "золото" – 2, "серебро" - 0, "бронза" – 0. Казахстан: "золото" – 1, "серебро" - 4, "бронза" – 4. Узбекистан: "золото" – 1, "серебро" - 2, "бронза" – 2. Туркменистан: "золото" – 0, "серебро" - 1, "бронза" – 0. Кыргызстан: "золото" – 0, "серебро" - 0, "бронза" – 6. Монголия: "золото" – 0, "серебро" – 0, "бронза" – 1. Ранее мы писали о том, что казахстанец Шерзод Давлатов триумфально выиграл Кубок Европы в Чехии.

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