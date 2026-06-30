Франция против Швеции: Мбаппе решил итог финала на ЧМ-2026

В ночь на 1 июля прошел матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сыграли сборные Франции и Швеции. Команды играли на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США), сообщает Zakon.kz.

По данным Чемпионат, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Сборная Франции победила со счетом 3:0 .

В составе сборной Франции отличились нападающие Килиан Мбаппе (дважды) и Брэдли Баркола. Теперь в 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая 5 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее сообщалось о том, что Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу.