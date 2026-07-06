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Спорт

Сборная Казахстана выиграла 18 наград на чемпионате Азии U20 по борьбе в Таиланде

Сборная Казахстана выиграла 18 наград на чемпионате Азии U20 по борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 18:10 Фото: olympic.kz
В Паттайе (Таиланд) завершился чемпионат Азии по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет. Сборная Казахстана завоевала на континентальном первенстве 18 медалей, сообщает Zakon.kz.

Вольная борьба

  • Золотые медали: Бекасыл Асамбек (до 61 кг), Нурдаулет Сейилбеков (до 74 кг).
  • Серебряные медали: Сункар Сейдахмет (до 70 кг), Бейбарыс Ергали (до 92 кг), Самир Дурсунов (до 97 кг).
  • Бронзовые медали: Айбек Калиахмет (до 79 кг), Асхаб Хаджиев (до 86 кг).

Женская борьба

  • Серебряные медали: Жаныл Бекен (до 65 кг), Улдана Тилеухан (до 68 кг).
  • Бронзовые медали: Динара Дауылкызы (до 53 кг), Анна Стратан (до 57 кг), Айжан Муратбай (до 59 кг).
  • Греко-римская борьба
  • Серебряные медали: Бакдаулет Турсынбек (до 77 кг), Еркебулан Анапия (до 82 кг), Алихан Тагаев (до 87 кг).
  • Бронзовые медали: Амирмухаммед Кабулов (до 55 кг), Алпамыс Болатулы (до 60 кг), Максим Украинцев (до 97 кг).

Ранее сообщалось, что Казахстан проиграл четыре финала на ЧА по борьбе и не попал в топ-3.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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