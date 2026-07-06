Сборная Казахстана выиграла 18 наград на чемпионате Азии U20 по борьбе в Таиланде

Фото: olympic.kz

В Паттайе (Таиланд) завершился чемпионат Азии по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет. Сборная Казахстана завоевала на континентальном первенстве 18 медалей, сообщает Zakon.kz.

Вольная борьба Золотые медали: Бекасыл Асамбек (до 61 кг), Нурдаулет Сейилбеков (до 74 кг).

Бекасыл Асамбек (до 61 кг), Нурдаулет Сейилбеков (до 74 кг). Серебряные медали: Сункар Сейдахмет (до 70 кг), Бейбарыс Ергали (до 92 кг), Самир Дурсунов (до 97 кг).

Сункар Сейдахмет (до 70 кг), Бейбарыс Ергали (до 92 кг), Самир Дурсунов (до 97 кг). Бронзовые медали: Айбек Калиахмет (до 79 кг), Асхаб Хаджиев (до 86 кг). Женская борьба Серебряные медали: Жаныл Бекен (до 65 кг), Улдана Тилеухан (до 68 кг).

Жаныл Бекен (до 65 кг), Улдана Тилеухан (до 68 кг). Бронзовые медали: Динара Дауылкызы (до 53 кг), Анна Стратан (до 57 кг), Айжан Муратбай (до 59 кг).

Динара Дауылкызы (до 53 кг), Анна Стратан (до 57 кг), Айжан Муратбай (до 59 кг). Греко-римская борьба

Серебряные медали: Бакдаулет Турсынбек (до 77 кг), Еркебулан Анапия (до 82 кг), Алихан Тагаев (до 87 кг).

Бакдаулет Турсынбек (до 77 кг), Еркебулан Анапия (до 82 кг), Алихан Тагаев (до 87 кг). Бронзовые медали: Амирмухаммед Кабулов (до 55 кг), Алпамыс Болатулы (до 60 кг), Максим Украинцев (до 97 кг). Ранее сообщалось, что Казахстан проиграл четыре финала на ЧА по борьбе и не попал в топ-3.

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