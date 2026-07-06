Два казахстанских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата Азии в Джакарте

В столице Индонезии Джакарте стартовал чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23. В первый день соревнований на ринг вышли представители категории U23, среди которых выступили два боксера из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В дневной сессии Асылхан Кошербай в 1/8 финала весовой категории до 65 кг встретился с Деченом Дорджи из Бутана. Казахстанский спортсмен уверенно выиграл бой со счетом 5:0 по решению судей и вышел в четвертьфинал.

В вечерней программе Нурасыл Толебек в 1/8 финала категории до 60 кг провел поединок против представителя Таджикистана Дамира Мубалихонова. По итогам боя судьи отдали победу казахстанцу со счетом 4:1.

Оба спортсмена успешно преодолели стадию 1/8 финала и продолжают борьбу за медали турнира.

Чемпионат Азии по боксу продлится до 16 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла 18 наград на чемпионате Азии U20 по борьбе в Таиланде.