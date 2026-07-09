Ракетка Аружан Сагандыковой принесла Казахстану победу в столице

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова прошла во второй круг турнира серии ITF W15 в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в 1/16 финала Сагандыкова "поспорила" с Валерией Ющенко (Россия).

Матч прошел со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу казахстанки.

Во втором круге турнира Сагандыкова встретится с Евой Корышевой (Казахстан).

До этого Ева в стартовом матче обыграла Ксению Ласкутову из России – 6:2, 6:1.

Ранее стало известно, что Жибек Куламбаева дважды за день прославила Казахстан в Нидерландах.