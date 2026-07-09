Ракетка Аружан Сагандыковой принесла Казахстану победу в столице
Фото: Instagram/sagandykova.aruzhan
Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова прошла во второй круг турнира серии ITF W15 в Астане, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в 1/16 финала Сагандыкова "поспорила" с Валерией Ющенко (Россия).
Матч прошел со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу казахстанки.
Во втором круге турнира Сагандыкова встретится с Евой Корышевой (Казахстан).
До этого Ева в стартовом матче обыграла Ксению Ласкутову из России – 6:2, 6:1.
Ранее стало известно, что Жибек Куламбаева дважды за день прославила Казахстан в Нидерландах.
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