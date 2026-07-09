#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Ракетка Аружан Сагандыковой принесла Казахстану победу в столице

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 07:32 Фото: Instagram/sagandykova.aruzhan
Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова прошла во второй круг турнира серии ITF W15 в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в 1/16 финала Сагандыкова "поспорила" с Валерией Ющенко (Россия).

Матч прошел со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу казахстанки.

Во втором круге турнира Сагандыкова встретится с Евой Корышевой (Казахстан).

До этого Ева в стартовом матче обыграла Ксению Ласкутову из России – 6:2, 6:1.

Ранее стало известно, что Жибек Куламбаева дважды за день прославила Казахстан в Нидерландах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова
05:40, 20 ноября 2025
Аружан Сагандыкова выделилась на старте турнира в Египте
Аружан Сагандыкова успешно стартовала на турнире серии ITF
09:48, 21 декабря 2023
Аружан Сагандыкова успешно стартовала на турнире серии ITF
Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова
06:37, 24 апреля 2026
Казахстанская теннисистка ворвалась в четвертьфинал турнира в Египте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Защитник &quot;Кайрата&quot; Широбоков о матче с &quot;Сутьеска&quot; в Алматы: &quot;Небольшой задел мы сделали&quot;
08:05, Сегодня
Игрок "Кайрата" Широбоков о матче с "Сутьеска" в Алматы: "Небольшой задел мы сделали"
Янник Синнер
07:47, Сегодня
Могу и проиграть: Синнер – о предстоящем полуфинале с Джоковичем на "Уимблдоне"
Конор Макгрегор
07:17, Сегодня
Встань в очередь: Макгрегор ответил на вызов Гейджи
Александр Овечкин
06:54, Сегодня
Возможности исчерпаны: "Вашингтон" Овечкина завершил трансферную кампанию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: