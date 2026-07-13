Стало известно место Рыбакиной в чемпионской гонке WTA после Уимблдона

Елена Рыбакина сохранила позиции в топ-3 чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг был опубликован по итогам завершившегося Уимблдона-2026, где казахстанке не удалось дойти до решающих стадий, передает Zakon.kz.

Как пишет 13 мюля 2026 года издание Sports.kz, Рыбакина, несмотря на ранний вылет с турнира, по-прежнему занимает третье место с 4627 очками.

Лидерство сохраняет российская теннисистка Мирра Андреева (4999), а на второй строчке располагается Арина Соболенко из Беларуси (4945).

На четвертую позицию поднялась финалистка Уимблдона-2026 чешская спортсменка Каролина Мухова (4270), а обыгравшая ее в финале соотечественница Линда Носкова (3674) взлетела на пять пунктов и оказалась седьмой.

Добавим, что Рыбакина завершила выступление на травяном турнире "Большого шлема" на стадии третьего круга, потерпев поражение от представительницы Бельгии Элизе Мертенс.

Ранее давний соперник Бублика остановил его на "Уимблдоне-2026".