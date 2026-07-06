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Спорт

Давний соперник Бублика остановил его на "Уимблдоне-2026"

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 02:17 Фото: Instagram/bublik
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (11-е место в мировом рейтинге), прервал серию побед на "Уимблдоне-2026", не сумев выйти в четвертьфинал турнира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче четвертого круга Бублик уступил седьмой ракетке мира, американцу Тейлору Фрицу – 6:7, 4:6, 4:6.

Поединок шел 1 час 40 минут.

До этого Бублик и Фриц восемь раз встречались на турнирах ATP, и в личном противостоянии сохранялось равенство – 4:4. Победа позволила американцу выйти вперед в очной серии.

За выход в полуфинал Фриц поспорит с победителем матча между Александром Зверевым (Германия) и Иржи Легечкой (Чехия).

"Уимблдон-2026" проходит с 29 июня по 12 июля.

Ранее сообщалось, что Данилина и Крунич выдали затяжной матч на пути к 1/4 финала "Уимблдона-2026".

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