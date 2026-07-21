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Спорт

Опубликован новый рейтинг FIFA c участием сборной Казахстана

Футбол Рейтинг ФИФА, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 13:01 Фото: Instagram/fifaworldcup
Международная федерация футбола (FIFA) после завершения чемпионата мира 2026 года обновила свой рейтинг лучших сборных мира, где на первой строчке уверенно разместилась Испания, сообщает Zakon.kz.

"Красная фурия" после финального поединка опередила команду Аргентины, оставив позади себя представителей Франции, Англии и Бразилии.

В топ-10 рейтинга FIFA также входят Марокко, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Мексика.

В обновленном списке больше всех изменений наблюдается у сборной Норвегии, которая поднялась сразу на 12 позиций вверх и сейчас располагается на 19-й строчке.

Что касается сборной Казахстана, то чемпионат мира никак не повлиял на позицию наших футболистов. Они сохранили свое прежнее 111-е место, имея в копилке 1 180,78 очков.

Вскоре наша дружина стартует в матчах Лиги наций УЕФА, но пока мы туда идем без главного тренера.

Месяц назад наставник казахстанского коллектива Талгат Байсуфинов подал в отставку.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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