Главный тренер сборной РК по футболу Талгат Байсуфинов подал в отставку
По сведениям пресс-службы КФФ, за время работы во главе команды Талгат Байсуфинов показал лучший результат среди всех своих периодов в сборной, включая домашнюю ничью с Бельгией в отборочном цикле чемпионата мира.
Под его руководством казахстанская дружина вернула уверенность в своих силах и улучшила позиции в рейтинге FIFA.
О дальнейших шагах по формированию тренерского штаба будет сообщено дополнительно. Подготовка национальной сборной к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме.
Главная футбольная команда страны провела два последних матча во главе с Байсуфиновым на выезде. Это были товарищеские игры, сначала мы сыграли вничью с Арменией (1:1), затем уступили Венгрии (1:3).
Стоит напомнить, что только недавно в КФФ объявляли, что тренерской отставки не будет.