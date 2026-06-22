Главный тренер сборной РК по футболу Талгат Байсуфинов подал в отставку

22 июня Федерация футбола Казахстана распространила информацию о том, что Талгат Байсуфинов принял решение покинуть пост главного тренера национальной сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы КФФ, за время работы во главе команды Талгат Байсуфинов показал лучший результат среди всех своих периодов в сборной, включая домашнюю ничью с Бельгией в отборочном цикле чемпионата мира.

Под его руководством казахстанская дружина вернула уверенность в своих силах и улучшила позиции в рейтинге FIFA.

О дальнейших шагах по формированию тренерского штаба будет сообщено дополнительно. Подготовка национальной сборной к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме.

Главная футбольная команда страны провела два последних матча во главе с Байсуфиновым на выезде. Это были товарищеские игры, сначала мы сыграли вничью с Арменией (1:1), затем уступили Венгрии (1:3).

Стоит напомнить, что только недавно в КФФ объявляли, что тренерской отставки не будет.