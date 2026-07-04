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Спорт

Месси продолжает переписывать фантастические рекорды футбола на ЧМ-2026

Футбол Рекорды Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 18:07 Фото: Instagram/fifaworldcup
Прошедшей ночью знаменитый форвард сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком победного матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде (3:2). Он принял участие во всех трех голах своей команды, сообщает Zakon.kz.

Капитан сборной Аргентины сначала открыл счет на 29-й минуте встречи, затем с его передач забивали партнеры.

В прошедшем поединке был зафиксирован ряд рекордных показателей аргентинца. Месси стал первым в истории мировых чемпионатов, кто сыграл 30 матчей (для сравнения: у Криштиану Роналду – 26).

Кроме того, Лионель забил свой 20-й гол на мировых первенствах, обновив собственный рекорд. Его ближайшим преследователем здесь является Килиан Мбаппе (18 мячей).

Семь из этих 20 голов 39-летний футболист оформил на нынешнем мундиале и по-прежнему лидирует в списке бомбардиров ЧМ-2026.

За ним идут Мбаппе (6), Гарри Кейн (5) и Эрлинг Холанд (5).

Также Месси забивает уже в восьми матчах чемпионата мира подряд, включая четыре игры катарского турнира 2022 года.

Это уникальная рекордная серия – ранее подобное не удавалось никому.

Гол в ворота Кабо-Верде стал для аргентинца 918-м в карьере, и по этому показателю он пока отстает только от Роналду (976).

"Боремся и будем бороться до самого конца, в этом матче сработали стандартные положения, хотя они у нас плохо получались в последнее время. У нас есть хорошие игроки, умеющие хорошо действовать головой, футболисты, способные играть успешно в верховой борьбе. Удалось этим воспользоваться. Кабо-Верде не проиграло Испании и Уругваю, нам удалось выполнить сложную задачу и забить первыми. Думали, что благодаря этому поймаем свой темп. Но оказалось наоборот, начали терять мячи, отошли назад, не смогли эффективно прессинговать". Лионель Месси

Теперь Месси со своими партнерами по команде 7 июля сыграет против Египта в 1/8 финала ЧМ-2026.

Между тем во время нынешнего мирового первенства главный снайпер сборной Марокко Сайбари оформил переход в мюнхенскую "Баварию".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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