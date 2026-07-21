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Спорт

"У нас незакрытый вопрос": Жанибек Алимханулы обратился к "Канело"

БоксерЖанибек Алимханулы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 22:51 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы принял решение сменить весовую категорию и публично бросил вызов легендарному мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу, передает Zakon.kz.

В Instagram Stories Алимханулы опубликовал короткое послание на испанском и казахском языках, адресованное звездному мексиканцу.

"Канело, я перешел в твой вес! У нас с тобой есть незакрытый вопрос", – написал казахстанский боксер 21 июля 2026 года.
Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 22:51

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Впрочем, сегодня бывший чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе официально объявил о переходе во второй средний дивизион и поделился амбициозными планами на будущее.

"Мы здорово пошумели в среднем весе и завоевали сразу два титула чемпиона мира! Именно в этой весовой категории мы вывели Qazaq Style на мировую арену. Мы стали настоящим ночным кошмаром для боксеров среднего веса. Здесь мы пережили немало ярких моментов, трудностей, радостей и разочарований. Именно в этом дивизионе в нашу честь звучал Государственный гимн, а в небо поднимался голубой флаг Казахстана. Мы подарили болельщикам незабываемые выступления и яркие нокауты!", – написал в своем посте Алимханулы.

По словам боксера, решение сменить весовую категорию было принято совместно с командой, промоутером и менеджером.

"Теперь мы продолжим этот путь уже во втором среднем весе! В этом дивизионе выступает немало именитых боксеров. Многие из тех, кто раньше боксировал в моей весовой категории, сейчас успешно выступают здесь и становятся чемпионами. Что ж, пора и им доставить немало проблем. Как мы уже давно говорили, с Божьей помощью мы станем чемпионами мира в трех-четырех весовых категориях! Ну что, болельщики! Добро пожаловать в суперсредний вес!", – говорится в заявлении спортсмена на его странице в Instagram.

В настоящее время непобежденный казахстанский боксер продолжает отбывать дисквалификацию после положительного допинг-теста и освободил пояс чемпиона мира WBO в среднем весе. Срок его отстранения истекает в декабре текущего года.

Добавим, что свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

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