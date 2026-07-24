Казахстанский гребец вышел в финал молодежного чемпионата мира в Германии

Фото: olympic.kz

В немецком Дуйсбурге в эти дни проходит чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Казахстанец Артем Матусевич успешно выступил в полуфинале соревнований в мужской одиночке легкого веса, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в своем заезде занял второе место с результатом 07:07.75, что позволило ему пробиться в решающий раунд. Финал в этой дисциплине состоится 26 июля. Ранее сообщалось, что казахстанцы завоевали еще два "серебра" на чемпионате мира по стрельбе в Эстонии.

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