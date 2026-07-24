#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
465.74
531.08
5.92
Спорт

Казахстанский гребец вышел в финал молодежного чемпионата мира в Германии

Артем Матусевич вышел в финал молодёжного чемпионата мира по академической гребле, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:56 Фото: olympic.kz
В немецком Дуйсбурге в эти дни проходит чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Казахстанец Артем Матусевич успешно выступил в полуфинале соревнований в мужской одиночке легкого веса, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в своем заезде занял второе место с результатом 07:07.75, что позволило ему пробиться в решающий раунд.

Финал в этой дисциплине состоится 26 июля.

Ранее сообщалось, что казахстанцы завоевали еще два "серебра" на чемпионате мира по стрельбе в Эстонии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Министр обороны обратился к победителям чемпионата мира CISM
12:34, 27 декабря 2023
Министр обороны обратился к победителям Чемпионата мира CISM
Фехтование, спорт, Казахстан
14:14, 21 июня 2025
Казахстанские шпажисты вышли в финал чемпионата Азии
борьба на ЧМ
20:51, 07 сентября 2024
Двое казахстанских борцов будут биться за "бронзу" на ЧМ U20 в Испании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
19:54, Сегодня
"Шахтёр" разгромил "Арыс" в матче Первой лиги
Фото: пресс-служба КШФ
19:28, Сегодня
Тимур Турлов выдвигает свою кандидатуру на пост президента FIDE
Фото: ATP
19:04, Сегодня
Александр Бублик без проблем вышел в финал топ-турнира в Австрии
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:54, Сегодня
"Тараз" обыграл "Елимай М" в матче Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: