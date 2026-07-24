Казахстанцы завоевали еще два "серебра" на чемпионате мира по стрельбе в Эстонии

Представители команды Казахстана стали призерами чемпионата мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине (Эстония), сообщает Zakon.kz.

Обе награды наши стрелки завоевали в юниорской возрастной категории. Даниил Яковенко показал второй результат в соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени с 10 м. В финале казахстанец уступил финскому спортсмену Уильяму Эрику Вилкману. Бронзовую медаль выиграл представитель Южной Кореи Ким Чжэмин.

Еще одно "серебро" Казахстану принесла Енлик Аскар, ставшая также второй в соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени с 10 м. В решающем матче она уступила представительнице Армении Аиде Азатян. Бронзовым призером стала Мирослава Шимко (Украина).

Напомним, ранее на этом чемпионате мира золотые медали завоевали Фатима Ирназарова и Валат Мусаев, а Зухра Ирназарова стала обладательницей бронзовой награды.