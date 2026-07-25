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Спорт

11-летняя шахматистка затмила мировой рекорд, установленный 38 лет назад

11-летняя британская шахматистка Бодхана Сиванандан , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 06:33 Фото: Instagram/theinformly
11-летняя британская шахматистка Бодхана Сиванандан побила мировой рекорд, который не могли превзойти 38 лет. Она стала самой юной девушкой, победившей гроссмейстера с рейтингом выше 2 600, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на The Guardian, Сиванандан обыграла 19-летнего французского гроссмейстера Марк-Андриа Маурицци в первом туре турнира Dole Trophy в Экс-ан-Провансе. Его рейтинг составляет 2 628 пунктов.

В 2023 году француз стал чемпионом мира среди шахматистов до 20 лет, сейчас он является чемпионом своей страны.

Первые 27 ходов преимущество оставалось за Маурицци, но после он допустил ошибку, позволив сопернице провести комбинацию и выиграть ферзя.

На момент партии Сиванандан было 11 лет и четыре месяца. Предыдущий рекорд принадлежал легендарной венгерской шахматистке Юдит Полгар. В 1988 году она обошла гроссмейстера Лайоша Портиша в возрасте 12 лет и двух месяцев.

Сиванандан также стала пятым самым молодым игроком в истории, которому удалось обыграть гроссмейстера с рейтингом выше 2 600. После шести туров она набрала три очка и продолжила борьбу за вторую норму женского гроссмейстера.

Ранее мы писали о том, как казахстанская сборная по водному поло проиграла Японии, но не чемпионат Азии.

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Аксинья Титова
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