#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
476.07
541.86
6.08
Спорт

Казахстанская сборная по водному поло проиграла Японии, но не чемпионат Азии

Водное поло, вода, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 02:24 Фото: Instagram/waterpolo_kaz
В Бангкоке (Таиланд) продолжается континентальное первенство по водным видам спорта в возрастных категориях. Мужская команда Казахстана U19 по водному поло стала серебряным призером чемпионата Азии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, в финальном матче наши соотечественники уступили Японии со счетом 8:12.

Результаты команды Казахстана на пути к финалу:

  • Казахстан – Гонконг – 23:3
  • Казахстан – Шри-Ланка – 32:2
  • Казахстан – Таиланд – 22:2
  • Казахстан – Япония – 12:14
  • Казахстан – Иран – 11:5
  • Казахстан – Узбекистан – 22:8
  • Казахстан – Сингапур – 15:9

Бронзовые медали достались китайским спортсменам, обыгравшим в игре за 3-место Сингапур.

Ранее стало известно, что казахстанцы завоевали еще два "серебра" на чемпионате мира по стрельбе в Эстонии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
спорт
23:48, 11 октября 2025
Казахстан занял второе место в медальном зачете Чемпионата Азии по водным видам спорта
Казахстанский гимнаст, спортсмен
06:10, 06 июня 2025
Казахстанские гимнасты прославились на чемпионате Азии
Казахстанский спортсмен сразится с китайцем за выход в полуфинал чемпионата Азии
12:16, 03 июля 2026
Казахстанский спортсмен сразится с китайцем за выход в полуфинал чемпионата Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тайсон Фьюри
01:29, 25 июля 2026
Фьюри объявил, что завершит карьеру после 2026 года
Фото: ATP
00:44, 25 июля 2026
Янник Синнер и Новак Джокович снялись с "тысячника" в Монреале
Фото: UFC
00:10, 25 июля 2026
"Маленький избалованный ребенок": Двалишвили намекнул, что ненавидит брата Хабиба
Фото: UFC
23:34, 24 июля 2026
"Покажу: Стрикленд - не такой уж зверь": Шара Буллет готов к бою с чемпионом UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: