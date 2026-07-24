Казахстанская сборная по водному поло проиграла Японии, но не чемпионат Азии

В Бангкоке (Таиланд) продолжается континентальное первенство по водным видам спорта в возрастных категориях. Мужская команда Казахстана U19 по водному поло стала серебряным призером чемпионата Азии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, в финальном матче наши соотечественники уступили Японии со счетом 8:12.

Результаты команды Казахстана на пути к финалу:

Казахстан – Гонконг – 23:3

Казахстан – Шри-Ланка – 32:2

Казахстан – Таиланд – 22:2

Казахстан – Япония – 12:14

Казахстан – Иран – 11:5

Казахстан – Узбекистан – 22:8

Казахстан – Сингапур – 15:9

Бронзовые медали достались китайским спортсменам, обыгравшим в игре за 3-место Сингапур.

Ранее стало известно, что казахстанцы завоевали еще два "серебра" на чемпионате мира по стрельбе в Эстонии.