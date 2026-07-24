Казахстанская сборная по водному поло проиграла Японии, но не чемпионат Азии
Фото: Instagram/waterpolo_kaz
В Бангкоке (Таиланд) продолжается континентальное первенство по водным видам спорта в возрастных категориях. Мужская команда Казахстана U19 по водному поло стала серебряным призером чемпионата Азии, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, в финальном матче наши соотечественники уступили Японии со счетом 8:12.
Результаты команды Казахстана на пути к финалу:
- Казахстан – Гонконг – 23:3
- Казахстан – Шри-Ланка – 32:2
- Казахстан – Таиланд – 22:2
- Казахстан – Япония – 12:14
- Казахстан – Иран – 11:5
- Казахстан – Узбекистан – 22:8
- Казахстан – Сингапур – 15:9
Бронзовые медали достались китайским спортсменам, обыгравшим в игре за 3-место Сингапур.
Ранее стало известно, что казахстанцы завоевали еще два "серебра" на чемпионате мира по стрельбе в Эстонии.
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