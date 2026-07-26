Матч "Кайрат" – "Ордабасы" стартовал на Центральном стадионе Алматы

В Алматы на Центральном стадионе началась встреча двух лидеров турнирной таблицы КПЛ – "Кайрат" – "Ордабасы", сообщает Zakon.kz.

Перед 19-м туром "Ордабасы" возглавляет турнирную таблицу, набрав 43 очка в 18 матчах. "Кайрат" занимает второе место с 42 очками после 19 игр. Таким образом, алматинцев от лидера отделяет всего одно очко, а победа в очной встрече позволит им выйти на первое место чемпионата.

Ранее Департамент полиции Алматы обратился к болельщикам в преддверии футбольного матча между командами "Кайрат" и "Ордабасы".