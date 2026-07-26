#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
476.07
541.86
6.08
Спорт

"Кайрат" и "Ордабасы" встретятся 26 июля в Алматы

Кайрат - Ордабасы, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 06:16 Фото: Zakon.kz
26 июля в 19:00 на Центральном стадионе в Алматы пройдет центральный матч второго круга казахстанской премьер-лиги с участием двух лидеров турнирной таблицы КПЛ, сообщает Zakon.kz.

В преддверии битвы двух сильнейших команд чемпионата, вход на стадион откроется за три часа до стартового свистка в 16:00. Попасть на стадион можно будет с трех сторон: со стороны пр. Абая, ул. Сатпаева и ул. Байтурсынова.

Тем не менее зрителям рекомендуют приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать очередей, поскольку абсолютно все билеты на матч проданы.

Кайрат – Ордабасы, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 06:16

Фото: Instagram/f.c.kairat

"На трибунах не останется ни одного свободного места. Каждый голос, каждая эмоция, каждая секунда поддержки имеют значение. Добудем победу вместе!" – обратились к своим фанатам желто-черные.

В свою очередь болельщики "Ордабасы" совершенно не дремлют. По данным пресс-службы лидеров турнирной таблицы КПЛ, в Алматы из Шымкента прибудет несколько автобусов с фанатами. Для фанатов "Ордабасы" предусмотрены места в секторах 24, 25, 26, 27, 28.

Кайрат – Ордабасы, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 06:16

Фото: Instagram/fc__ordabasy

В день проведения матча общественный порядок и безопасность дорожного движения будут обеспечивать более двух тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и представителей других задействованных служб. В Департаменте полиции Алматы призвали болельщиков:

  • заранее планировать маршрут;
  • соблюдать требования сотрудников полиции и правила поведения на спортивных объектах;
  • проявлять взаимное уважение;
  • поддерживать свои команды исключительно в рамках закона.

Матч "Кайрат" – "Ордабасы" в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

25 июля стартовал первый игровой день 19-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где "Актобе" обыграл "Окжетпес" и поднялся на третье место таблицы КПЛ-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Футбол Матч КПЛ
20:14, 26 апреля 2026
"Кайрат" упустил победу над "Елимаем" в матче КПЛ-2026
Атырау - Кайрат
08:02, 18 июля 2026
"Кайрат" и "Атырау" сыграют 18 июля
Футбол Паралимпиада КПЛ-2026
16:00, 06 апреля 2026
Герой Паралимпиады-2026 Хамитов встретился со звездами "Кайрата"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появилось видео победы &quot;Актобе&quot; над &quot;Окжетпесом&quot; в матче КПЛ
00:46, 26 июля 2026
Появилось видео победы "Актобе" над "Окжетпесом" в матче КПЛ
Магомед Анкалаев досрочно победил Богдана Гуськова на турнире UFC в Абу-Даби
00:08, 26 июля 2026
Магомед Анкалаев досрочно победил Богдана Гуськова на турнире UFC в Абу-Даби
Александр Волкановски проведёт защиту титула против Мовсара Евлоева
23:43, 25 июля 2026
Александр Волкановски проведёт защиту титула против Мовсара Евлоева
Узбекский боец Рамазан Темиров нокаутировал Стива Эрцега на турнире UFC в Абу-Даби
23:12, 25 июля 2026
Узбекский боец Рамазан Темиров нокаутировал Стива Эрцега на турнире UFC в Абу-Даби
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: