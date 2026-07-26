"Кайрат" и "Ордабасы" встретятся 26 июля в Алматы

26 июля в 19:00 на Центральном стадионе в Алматы пройдет центральный матч второго круга казахстанской премьер-лиги с участием двух лидеров турнирной таблицы КПЛ, сообщает Zakon.kz.

В преддверии битвы двух сильнейших команд чемпионата, вход на стадион откроется за три часа до стартового свистка в 16:00. Попасть на стадион можно будет с трех сторон: со стороны пр. Абая, ул. Сатпаева и ул. Байтурсынова.

Тем не менее зрителям рекомендуют приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать очередей, поскольку абсолютно все билеты на матч проданы.

"На трибунах не останется ни одного свободного места. Каждый голос, каждая эмоция, каждая секунда поддержки имеют значение. Добудем победу вместе!" – обратились к своим фанатам желто-черные.

В свою очередь болельщики "Ордабасы" совершенно не дремлют. По данным пресс-службы лидеров турнирной таблицы КПЛ, в Алматы из Шымкента прибудет несколько автобусов с фанатами. Для фанатов "Ордабасы" предусмотрены места в секторах 24, 25, 26, 27, 28.

В день проведения матча общественный порядок и безопасность дорожного движения будут обеспечивать более двух тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и представителей других задействованных служб. В Департаменте полиции Алматы призвали болельщиков:

заранее планировать маршрут;

соблюдать требования сотрудников полиции и правила поведения на спортивных объектах;

проявлять взаимное уважение;

поддерживать свои команды исключительно в рамках закона.

Матч "Кайрат" – "Ордабасы" в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

25 июля стартовал первый игровой день 19-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где "Актобе" обыграл "Окжетпес" и поднялся на третье место таблицы КПЛ-2026.