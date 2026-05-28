"Кайрат" отправляется к "Ордабасы" на битву мегаполисов

28 мая на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте алматинский "Кайрат" и местный "Ордабасы" сойдутся в центральном матче 12-го тура КПЛ, сообщает Zakon.kz.

Матч стартует ровно в 20:00. Прямую трансляцию матча "Ордабасы" – "Кайрат" покажет телеканал Qazsport.

Хозяева поля подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в чемпионате, а после 11 туров набрала 25 очков и вплотную приблизилась к лидеру.

"Алматинцы продолжают лидировать в КПЛ, имея 26 очков, однако в последних турах начали чаще терять очки. При этом "Кайрат" остается единственной командой чемпионата без поражений", – отмечают спортивные эксперты.

Накануне перед встречей "желто-черные" опубликовали в своих соцсетях фотографии с тренировочной базы, а также напомнили фанатам историю встреч двух команд. Фанаты в свою очередь посоветовали не расслабляться после прошлых побед. По их мнению, нынешнее положение "Ордабасы" заметно отличается от предыдущих лет.

К тому же "Ордабасы" откровенно готовится нанести первое поражение "Кайрату" в КПЛ-2026.