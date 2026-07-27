Рыбакина вплотную приблизилась к Соболенко в рейтинге WTA

Фото: Instagram/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина занимает вторую строчку вершины WTA. Она продолжает погоню за первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, отставая от нее чуть менее чем на 500 очков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в лидеры мирового рейтинга (Топ-5) вошли: Арина Соболенко (Беларусь) – 8 550 очков (18 турниров) Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 056 очков (21 турнир) Джессика Пегула (США) – 6 300 очков (18 турниров) Коко Гауфф (США) – 5 649 очков (18 турниров) Мирра Андреева (Россия) – 5 293 очка (20 турниров). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Rybakina 🐠 (@lenarybakina) Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева занимает 79-е место в актуальном мировом рейтинге одиночного разряда WTA. Она имеет в своем активе 904 очка по итогам 16 сыгранных турниров. Жибек Куламбаева – располагается на 465-й строчке мирового рейтинга.

Аружан Сагандыкова – находится на 624-й позиции.

Асылжан Арыстанбекова – занимает 941-е место. Ранее Елена Рыбакина показала, где восстанавливается после неудачи на "Уимблдоне".

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