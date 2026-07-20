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Спорт

"Небольшая перезагрузка": Елена Рыбакина показала, где восстанавливается после неудачи на "Уимблдоне"

теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 13:40 Фото: Instagram/lenarybakina
Накануне, 19 июля 2026 года, вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась фотографиями и видео, сделанными в историческом городе в самом сердце Европы. Речь – о Братиславе, сообщает Zakon.kz.

В столицу и крупнейший город Словакии 27-летняя теннисистка отправилась после неудачи на "Уимблдоне-2026".

"Небольшая перезагрузка", – подписала кадры Елена Рыбакина, которые опубликовала в своем Instagram.

Отметим, что комментарии к своим публикациям казахстанка ограничила после серии неудачных выступлений на крупных турнирах.

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Елена Рыбакина собралась на турнир в США

4 июля 2026 года Елена Рыбакина разочаровала фанатов и вылетела с "Уимблдона". Вторая ракетка мира преподнесла неприятный сюрприз своей невыразительной игрой и проиграла 25-й ракетке текущего турнира Элизе Мертенс из Бельгии. Это случилось в матче третьего раунда английского чемпионата, где бельгийка смотрелась более предпочтительно и оказалась сильнее в двух партиях – 7:5, 6:1.

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Стало известно место Рыбакиной в чемпионской гонке WTA после Уимблдона

Чуть позднее, 13 июля, мы писали, что после завершения Открытого чемпионата Великобритании по теннису многие ведущие игроки мира взяли небольшой тайм-аут для отдыха и подготовки к заключительному Гранд слэму сезона – US Open. В их числе и Елена Рыбакина, которая показала место своего отдыха после неудачи на "Уимблдоне-2026". Она в соцсетях выложила фотографии и видеокадры с одного из побережий.

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Фото Динара Халдарова
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