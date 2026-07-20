"Небольшая перезагрузка": Елена Рыбакина показала, где восстанавливается после неудачи на "Уимблдоне"
В столицу и крупнейший город Словакии 27-летняя теннисистка отправилась после неудачи на "Уимблдоне-2026".
"Небольшая перезагрузка", – подписала кадры Елена Рыбакина, которые опубликовала в своем Instagram.
Отметим, что комментарии к своим публикациям казахстанка ограничила после серии неудачных выступлений на крупных турнирах.
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4 июля 2026 года Елена Рыбакина разочаровала фанатов и вылетела с "Уимблдона". Вторая ракетка мира преподнесла неприятный сюрприз своей невыразительной игрой и проиграла 25-й ракетке текущего турнира Элизе Мертенс из Бельгии. Это случилось в матче третьего раунда английского чемпионата, где бельгийка смотрелась более предпочтительно и оказалась сильнее в двух партиях – 7:5, 6:1.
Чуть позднее, 13 июля, мы писали, что после завершения Открытого чемпионата Великобритании по теннису многие ведущие игроки мира взяли небольшой тайм-аут для отдыха и подготовки к заключительному Гранд слэму сезона – US Open. В их числе и Елена Рыбакина, которая показала место своего отдыха после неудачи на "Уимблдоне-2026". Она в соцсетях выложила фотографии и видеокадры с одного из побережий.