Неймар не стал разогревать новый скандал и вернулся к тренировкам клуба
Уже пару дней бразильские СМИ горячо пишут про 34-летнего форварда, который якобы сначала вступил в конфликт с двумя молодыми партнерами по команде после ничейного поединка в местном чемпионате, а затем Неймар, оказывается, самовольно покинул базу команды и пропустил тренировку. В данный момент высказываются предположения, что лидер "Сантоса" не хочет дальше продлевать контракт и желает уйти.
Однако все эти слухи Неймар опроверг и появился на вечерней тренировке своего клуба, чтобы плодотворно подготовиться к ответной игре с УСВ из Венесуэлы в рамках Копа Судамерикана (29 июля).
Инцидент ссоры знаменитого футболиста в молодыми коллегами произошел после встречи с "Шапекоэнсе" (2:2). Сам же Неймар отрицает подобный неприятный факт беседы с партнерами.