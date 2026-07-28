#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
473.4
539.39
6.07
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
473.4
539.39
6.07
Спорт

Неймар не стал разогревать новый скандал и вернулся к тренировкам клуба

Футбол Возвращение Игрока , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 14:00 Фото: Instagram/SANTOSfc
Звезда сборной Бразилии и команды "Сантос" Неймар не стал поднимать шумиху вокруг скандальной истории, которая произошла на днях с его участием в клубной раздевалке после матча с "Шапекоэнсе", сообщает Zakon.kz.

Уже пару дней бразильские СМИ горячо пишут про 34-летнего форварда, который якобы сначала вступил в конфликт с двумя молодыми партнерами по команде после ничейного поединка в местном чемпионате, а затем Неймар, оказывается, самовольно покинул базу команды и пропустил тренировку. В данный момент высказываются предположения, что лидер "Сантоса" не хочет дальше продлевать контракт и желает уйти.

Однако все эти слухи Неймар опроверг и появился на вечерней тренировке своего клуба, чтобы плодотворно подготовиться к ответной игре с УСВ из Венесуэлы в рамках Копа Судамерикана (29 июля).

Инцидент ссоры знаменитого футболиста в молодыми коллегами произошел после встречи с "Шапекоэнсе" (2:2). Сам же Неймар отрицает подобный неприятный факт беседы с партнерами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Неймар пропустит игры за сборную Бразилии в марте
08:52, 16 марта 2025
Неймар пропустит игры за сборную Бразилии
Футбол Прилет Вертолета
18:03, 05 февраля 2025
Неймар прибыл на первую тренировку в "Сантос" на вертолете
Футбол Состав На Матчи
15:45, 17 марта 2026
Неймар не попал в предварительный список сборной Бразилии по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стали известны соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на чемпионате Азии
15:04, Сегодня
Стали известны соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на чемпионате Азии
Али Бекенгазы
15:04, Сегодня
Казахстан понёс уже пятую потерю за день на чемпионате мира по борьбе в Азербайджане
Дастан Сатпаев забил дебютный гол за &quot;Челси&quot;
14:54, Сегодня
Дастан Сатпаев забил дебютный гол за "Челси"
Рафаэль Уразбахтин
14:44, Сегодня
Уразбахтин не сказал, кем заменит Жоржиньо в ответном матче с "Омонией" в ЛЧ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: