Неймар не стал разогревать новый скандал и вернулся к тренировкам клуба

Звезда сборной Бразилии и команды "Сантос" Неймар не стал поднимать шумиху вокруг скандальной истории, которая произошла на днях с его участием в клубной раздевалке после матча с "Шапекоэнсе", сообщает Zakon.kz.

Уже пару дней бразильские СМИ горячо пишут про 34-летнего форварда, который якобы сначала вступил в конфликт с двумя молодыми партнерами по команде после ничейного поединка в местном чемпионате, а затем Неймар, оказывается, самовольно покинул базу команды и пропустил тренировку. В данный момент высказываются предположения, что лидер "Сантоса" не хочет дальше продлевать контракт и желает уйти.

Однако все эти слухи Неймар опроверг и появился на вечерней тренировке своего клуба, чтобы плодотворно подготовиться к ответной игре с УСВ из Венесуэлы в рамках Копа Судамерикана (29 июля).

Инцидент ссоры знаменитого футболиста в молодыми коллегами произошел после встречи с "Шапекоэнсе" (2:2). Сам же Неймар отрицает подобный неприятный факт беседы с партнерами.