Анна Данилина выбыла из борьбы на турнире WTA-500 в США
Фото: Instagram/_annadanilina_
Казахстанская теннисистка Анна Данилина завершила выступление на турнире категории WTA-500, который проходит в Вашингтоне (США). В парном разряде спортсменке не удалось преодолеть стартовый раунд, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena, Данилина выступала в дуэте с представительницей Канады Лейлой Фернандес. В матче первого круга казахстанско-канадская пара уступила китайскому тандему Чань И Тан и Сюй Ифань со счетом 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. По итогам поединка представительницы Китая вышли в четвертьфинал турнира и продолжили борьбу за титул.
Примечательно, что до этой встречи соперницы ни разу не играли друг против друга на профессиональном уровне.
Ранее сообщалось, что Данилина и Крунич выдали затяжной матч на пути к 1/4 финала "Уимблдона-2026".
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