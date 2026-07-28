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Спорт

Анна Данилина выбыла из борьбы на турнире WTA-500 в США

Анна Данилина выбыла из борьбы на турнире WTA-500 в США, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 01:53 Фото: Instagram/_annadanilina_
Казахстанская теннисистка Анна Данилина завершила выступление на турнире категории WTA-500, который проходит в Вашингтоне (США). В парном разряде спортсменке не удалось преодолеть стартовый раунд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena, Данилина выступала в дуэте с представительницей Канады Лейлой Фернандес. В матче первого круга казахстанско-канадская пара уступила китайскому тандему Чань И Тан и Сюй Ифань со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. По итогам поединка представительницы Китая вышли в четвертьфинал турнира и продолжили борьбу за титул.

Примечательно, что до этой встречи соперницы ни разу не играли друг против друга на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что Данилина и Крунич выдали затяжной матч на пути к 1/4 финала "Уимблдона-2026".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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