Данилина и Крунич выдали затяжной матч на пути к 1/4 финала "Уимблдона-2026"

6 июля лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина со своей постоянной партнершей Александрой Крунич (Сербия) остановились в шаге от четвертьфинала Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-сербский тандем в матче третьего раунда "Уимблдона-2026" не сумел сломить сопротивление Ингрид Ниил (Эстония) и Джулианы Олмос (Мексика), которые уже успели "пошуметь" на этом турнире, обыграв ранее на этих травяных кортах известных теннисисток.

Как бы ни старались Данилина и Крунич, их соперницы не захотели им отдавать путевки в четвертьфинал английского чемпионата.

Тяжелейший поединок, который затянулся на 2 часа и 47 минут игрового времени, завершился успехом представителей Эстонии и Мексики – 5:7, 6:4, 6:4.

Далее эта пара за выход в полуфинал "Уимблдона" померится силами с китайским дуэтом Ксинью Джанг и Ифан Ксю, который отправил домой седьмых сеяных текущих состязаний – Веру Звонареву (Россия) и Лауру Зигемунд (Германия).

Казахстанским болельщикам на кортах Лондона теперь осталось переживать за Александра Бублика и двух наших юниоров – Дамира Жалгасбая и Зангара Нурланулы.