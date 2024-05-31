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В финал турнира в Италии вышла Жибек Куламбаева

теннисистка ktf.kz
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в паре с россиянкой Екатериной Рейнгольд вышла в финал грунтового турнира категории ITF W75 в Брешии (Италия), сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале казахстанско/российский дуэт обыграл Николь Фосса (Италия)/Васенти Шинде (Индия) со счетом 6:2, 7:5.

В финале Жибек и Екатерине предстоит встретиться с Ивон Реймерс (Испания)/Аврора Зантедеши (Италия). Игра запланирована на 1 июня.

Ранее сообщалось, что 31 мая лучший теннисист Казахстана в парном разряде Александр Недовесов успешно провел первый матч на Открытом чемпионате Франции. Также Александр Бублик и Александр Шевченко вышли во второй круг данного чемпионата.

Елена Беляева
Италия Казахстан 2024 год Теннис
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