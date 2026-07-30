Рыбакина показала насыщенные будни на корте в Торонто
Фото: j48tennis
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина опубликовала в своем Instagram фото с тренировки на турнире WTA-1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.
Казахстанка выступит на хардовом WTA 1000 в Торонто (Канада), который состоится со 2 по 13 августа.
"Привет, Торонто", – подписала Рыбакина историю в Instagram.
На данный момент действующей чемпионкой соревнований является канадка Виктория Мбоко. В этом году она не будет участвовать в турнире из-за травмы ноги.
Ранее Рыбакина назвала своего напарника по микст-турниру US Open-2026.
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