Рыбакина показала насыщенные будни на корте в Торонто

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина опубликовала в своем Instagram фото с тренировки на турнире WTA-1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Казахстанка выступит на хардовом WTA 1000 в Торонто (Канада), который состоится со 2 по 13 августа .

"Привет, Торонто", – подписала Рыбакина историю в Instagram.

На данный момент действующей чемпионкой соревнований является канадка Виктория Мбоко. В этом году она не будет участвовать в турнире из-за травмы ноги.

Ранее Рыбакина назвала своего напарника по микст-турниру US Open-2026.