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Спорт

Рыбакина показала насыщенные будни на корте в Торонто

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 04:49 Фото: j48tennis
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина опубликовала в своем Instagram фото с тренировки на турнире WTA-1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Казахстанка выступит на хардовом WTA 1000 в Торонто (Канада), который состоится со 2 по 13 августа.

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 04:49

Фото: Instagram/lenarybakina

"Привет, Торонто", – подписала Рыбакина историю в Instagram.

На данный момент действующей чемпионкой соревнований является канадка Виктория Мбоко. В этом году она не будет участвовать в турнире из-за травмы ноги.

Ранее Рыбакина назвала своего напарника по микст-турниру US Open-2026.

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