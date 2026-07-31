Теннисистка Соня Жиенбаева заявила о себе в полуфинале турнира в Ирландии
Фото: Instagram/sonja.zhiy
Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева пробилась в полуфинал парного разряда турнира серии ITF W50, который идет в Дублине (Ирландия), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале Жиенбаева,
выступающая в дуэте с представительницей Нидерландов Стефани Виссхер, обошла пару Джоди Беррейдж (Великобритания) и Сиротт Астрид (Франция) со счетом 4:6,
6:4, 10:6.
Встреча шла 1 час 37 минут. Для обеих пар этот матч стал первым очным противостоянием.
В полуфинале Жиенбаева и Виссхер выйдут на корт против британской пары Элла Макдональд и Амелия Раецки.
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