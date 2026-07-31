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Спорт

Теннисистка Соня Жиенбаева заявила о себе в полуфинале турнира в Ирландии

Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 07:44 Фото: Instagram/sonja.zhiy
Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева пробилась в полуфинал парного разряда турнира серии ITF W50, который идет в Дублине (Ирландия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале Жиенбаева, выступающая в дуэте с представительницей Нидерландов Стефани Виссхер, обошла пару Джоди Беррейдж (Великобритания) и Сиротт Астрид (Франция) со счетом 4:6, 6:4, 10:6.

Встреча шла 1 час 37 минут. Для обеих пар этот матч стал первым очным противостоянием.

В полуфинале Жиенбаева и Виссхер выйдут на корт против британской пары Элла Макдональд и Амелия Раецки.

Ранее Рыбакина показала насыщенные будни на корте в Торонто.

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Аксинья Титова
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