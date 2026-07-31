Словацкий специалист Штефан Таркович оставил пост наставника "Актобе"

Пятикратный чемпион Казахстана по футболу, клуб "Актобе", расторг сотрудничество со словаком Штефаном Тарковичем, который стоял у руля команды с начала апреля этого года, сообщает Zakon.kz.

31 июля западноказахстанский коллектив официально объявил о расставании с 53-летним словацким тренером.

Таркович возглавил "красно-белых" в начале апреля и за это время провел 17 матчей во всех турнирах.

Под его руководством команда одержала восемь побед, две из которых были добыты в рамках Кубка Казахстана.

Еще четыре встречи завершились вничью, а в пяти играх команда потерпела неудачу. В итоге процент побед словацкого специалиста во главе клуба составил около 47%.

Вместе с Тарковичем клуб покидают его помощники Карол Праженица и Мартин Руснак.

Скорее всего, пост главного тренера пока временно займет Ерлан Жанбыров, который был одним из ассистентов словацкого наставника.

Ныне "Актобе" идет в группе лидеров КПЛ-2026, обыграв на прошлой неделе своего прямого конкурента "Окжетпес".