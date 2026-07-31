Словацкий специалист Штефан Таркович оставил пост наставника "Актобе"
31 июля западноказахстанский коллектив официально объявил о расставании с 53-летним словацким тренером.
Таркович возглавил "красно-белых" в начале апреля и за это время провел 17 матчей во всех турнирах.
Под его руководством команда одержала восемь побед, две из которых были добыты в рамках Кубка Казахстана.
Еще четыре встречи завершились вничью, а в пяти играх команда потерпела неудачу. В итоге процент побед словацкого специалиста во главе клуба составил около 47%.
Вместе с Тарковичем клуб покидают его помощники Карол Праженица и Мартин Руснак.
Скорее всего, пост главного тренера пока временно займет Ерлан Жанбыров, который был одним из ассистентов словацкого наставника.
Ныне "Актобе" идет в группе лидеров КПЛ-2026, обыграв на прошлой неделе своего прямого конкурента "Окжетпес".