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Спорт

"Актобе" обыграл "Окжетпес" и поднялся на третье место таблицы КПЛ-2026

Футбол Победа Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 22:21 Фото: Instagram/fcaktobe_official
25 июля стартовал первый игровой день 19-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где один из интересных поединков прошел в Актобе, где местный клуб принимал "Окжетпес" из Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Это был не просто рядовой матч чемпионата страны, а победитель этой встречи закреплялся на третьей позиции турнирной таблицы.

И с этой задачей удачно справились хозяева поля, переиграв соперника со счетом 2:1. Все три гола в этом противостоянии были забиты в первом тайме.

Счет на пятой минуте открыл игрок "Актобе" Яни Атанасов. Вскоре Темирлан Ерланов удвоил преимущество "красно-белых".

А перед уходом на перерыв гости сократили отставание благодаря усилиям Жахбоза Умарова.

Этот результат не изменился во втором тайме, несмотря на попытки обеих команд. Благодаря этому успеху западноказахстанский коллектив разместился на третьей строчке таблицы КПЛ-2026, набрав 31 балл.

Помимо игры в Актобе, немного ранее также состоялись два матча 19-го тура, где "Жетысу" дома уступил "Кызылжару" (1:2), а "Улытау" на своей арене проиграл "Иртышу" (1:2).

Центральный матч текущего тура пройдет завтра на Центральном стадионе Алматы, где "Кайрат" примет "Ордабасы". Начало этой битвы запланировано на 19:00.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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