Казахстанские теннисисты продолжают борьбу за титул престижного турнира

В Астане определились полуфиналисты престижного турнира серии World Tennis Tour M15/W15. Борьбу за титул продолжают трое представителей Казахстана, успешно преодолевшие стадию четвертьфинала, передает Zakon.kz.

Об этом 31 июля 2026 года сообщили в Федерации тенниса Казахстана. По их данным, в мужском турнире категории M15 в полуфинал пробился 18-летний Зангар Нурланулы.

В четвертьфинальном матче казахстанец одержал волевую победу над представителем Израиля Дэном Брандом – 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

"Для Нурланулы этот результат стал первым в карьере выходом в полуфинал турнира ITF World Tennis Tour среди взрослых. За путевку в финал он сыграет с россиянином Григорием Щебкиным", – говорится в сообщении.

Еще один казахстанский теннисист Дамир Жалгасбай уверенно вышел в полуфинал, обыграв своего соотечественника и ровесника Амира Омарханова со счетом 6:1, 6:2. Следующим соперником Жалгасбая станет россиянин Петр Бар-Бирюков.

"В женской сетке категории W15 в полуфинал вышла 16-летняя Ева Корышева. В четвертьфинале она одержала победу над Инкар Дюсебай – 6:3, 6:4. Ранее Дюсебай преподнесла одну из главных сенсаций турнира, выбив первую сеяную – россиянку Екатерину Маклакову. За выход в финал Корышева встретится с россиянкой Эддой Мамедовой", – рассказали в федерации.

На стадии четвертьфинала завершили выступление еще две представительницы Казахстана. Асылжан Арыстанбекова уступила россиянке Дарье Зеленской – 2:6, 6:1, 2:6, а Айя Нупбай проиграла Виктории Миловановой – 3:6, 6:7 (2:7).

Полуфиналы пройдут завтра, 1 августа 2026 года.

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