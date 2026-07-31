#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
473.59
544.68
5.94
Спорт

Казахстанские теннисисты продолжают борьбу за титул престижного турнира

Фото: ktf.kz, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 20:08 Фото: ktf.kz
В Астане определились полуфиналисты престижного турнира серии World Tennis Tour M15/W15. Борьбу за титул продолжают трое представителей Казахстана, успешно преодолевшие стадию четвертьфинала, передает Zakon.kz.

Об этом 31 июля 2026 года сообщили в Федерации тенниса Казахстана. По их данным, в мужском турнире категории M15 в полуфинал пробился 18-летний Зангар Нурланулы.

В четвертьфинальном матче казахстанец одержал волевую победу над представителем Израиля Дэном Брандом – 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.

"Для Нурланулы этот результат стал первым в карьере выходом в полуфинал турнира ITF World Tennis Tour среди взрослых. За путевку в финал он сыграет с россиянином Григорием Щебкиным", – говорится в сообщении.

Еще один казахстанский теннисист Дамир Жалгасбай уверенно вышел в полуфинал, обыграв своего соотечественника и ровесника Амира Омарханова со счетом 6:1, 6:2. Следующим соперником Жалгасбая станет россиянин Петр Бар-Бирюков.

"В женской сетке категории W15 в полуфинал вышла 16-летняя Ева Корышева. В четвертьфинале она одержала победу над Инкар Дюсебай – 6:3, 6:4. Ранее Дюсебай преподнесла одну из главных сенсаций турнира, выбив первую сеяную – россиянку Екатерину Маклакову. За выход в финал Корышева встретится с россиянкой Эддой Мамедовой", – рассказали в федерации.

На стадии четвертьфинала завершили выступление еще две представительницы Казахстана. Асылжан Арыстанбекова уступила россиянке Дарье Зеленской – 2:6, 6:1, 2:6, а Айя Нупбай проиграла Виктории Миловановой – 3:6, 6:7 (2:7).

Полуфиналы пройдут завтра, 1 августа 2026 года.

Ранее Рыбакина показала насыщенные будни на корте в Торонто.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Казахстанские теннисисты стали триумфаторами домашнего турнира
11:06, 22 апреля 2024
Казахстанские теннисисты стали триумфаторами домашнего турнира
Зангар Нурланулы вышел в полуфинал турнира серии ITF Juniors
20:06, 03 октября 2024
Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в полуфинал турнира серии ITF Juniors
Казахстанские теннисисты проводят матчи на домашнем турнире серии ITF
13:40, 03 августа 2023
Казахстанские теннисисты проводят матчи на домашнем турнире серии ITF
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UWW
20:15, Сегодня
Казахстанская борчиха Бахытнур проиграла схватку за бронзовую медаль на ЧМ-2026
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
19:54, Сегодня
"Шахтёр" обыграл "Тобыл-М" в матче Первой лиги
Фото: UWW
19:25, Сегодня
Казахстанская борчиха Баккожа победила россиянку и выиграла бронзовую медаль ЧМ-2026
Фото: UWW
18:53, Сегодня
Казахстанский борец Темиргали досрочно уступил россиянину в полуфинале ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: