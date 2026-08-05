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Спорт

Арина Соболенко готова пройти гендерный тест для WTA

Гендерный тест для теннисисток, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 08:38 Фото: j48tennis
Первая ракетка мира Арина Соболенко поддержала введение гендерного теста для теннисисток и заявила о согласии пройти эту процедуру, сообщает Zakon.kz.

Об этом лучшая теннисистка планеты заявила 3 августа на послематчевой пресс-конференции турнира WTA 1000 в Торонто. Именно там ее спросили о новой политике WTA по обязательному тестированию на ген SRY, поскольку в июле WTA включила требование об обязательном однократном прохождении тестирования на ген SRY (ген мужской Y-хромосомы) для допуска к соревнованиям под своей эгидой.

"Я считаю, что очень важно сохранить честную конкуренцию в нашем туре. Очевидно, что с биологической точки зрения мужчины намного сильнее женщин, поэтому, на мой взгляд, было бы несправедливо, если бы женщины соревновались с биологическими мужчинами. Думаю, WTA потребовалось некоторое время, чтобы принять это решение, но я рада, что они это сделали", – ответила Соболенко.

Белорусская спортсменка добавила, что и сама готова пройти эту процедуру.

"Если всем нам придется пройти такое тестирование, я с удовольствием это сделаю. Это абсолютно справедливо, поэтому давайте оставим все как есть", – заключила она.

Также Соболенко рассказала, сколько времени ей потребовалось на восстановление после неудачного выступления на "Уимблдоне".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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