Соболенко рассказала о том, что вернуло ее в теннис после поражения на "Уимблдоне"

Первая ракетка мира из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Арина Соболенко рассказала, сколько времени ей потребовалось на восстановление после неудачного выступления на "Уимблдоне", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, теннисистка из Беларуси призналась, что летний сезон был крайне тяжелым, но краткосрочный отпуск помог ей вернуть мотивацию.

"Думаю, отдых был очень нужен. Летом мне пришлось непросто – и физически, и психологически. Это действительно было необходимо. После Миконоса я провела на отдыхе пять-шесть дней, может меньше, и почувствовала себя намного лучше. Мне сразу захотелось вернуться на корт и начать работать над своими целями. Я бы сказала, что на возвращение энтузиазма мне понадобилась всего неделя", – рассказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко завершила свои выступления на прошедшем "Уимблдоне" на стадии четвертого круга, неожиданно уступив представительнице Японии Наоми Осаке со счетом 2:6, 6:7 (2:7).

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