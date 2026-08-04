#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
475.38
547.73
5.93
Спорт

Соболенко рассказала о том, что вернуло ее в теннис после поражения на "Уимблдоне"

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 05:56 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Арина Соболенко рассказала, сколько времени ей потребовалось на восстановление после неудачного выступления на "Уимблдоне", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, теннисистка из Беларуси призналась, что летний сезон был крайне тяжелым, но краткосрочный отпуск помог ей вернуть мотивацию.

"Думаю, отдых был очень нужен. Летом мне пришлось непросто – и физически, и психологически. Это действительно было необходимо. После Миконоса я провела на отдыхе пять-шесть дней, может меньше, и почувствовала себя намного лучше. Мне сразу захотелось вернуться на корт и начать работать над своими целями. Я бы сказала, что на возвращение энтузиазма мне понадобилась всего неделя", – рассказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко завершила свои выступления на прошедшем "Уимблдоне" на стадии четвертого круга, неожиданно уступив представительнице Японии Наоми Осаке со счетом 2:6, 6:7 (2:7).

Ранее мы писали, что Жибек Куламбаева забрала трофей престижного турнира в Испании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Первая ракетка мира
05:59, 29 декабря 2025
Соболенко прокомментировала поражение в "Битве полов"
Первая ракетка Казахстана и мира
04:30, 27 марта 2026
Соболенко высказалась о "заклятом" соперничестве с Рыбакиной
Арина Соболенко назвала причины неудачного выступления на последних турнирах
06:20, 06 марта 2025
Арина Соболенко назвала причины провальных выступлений в феврале
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Для меня это была трагедия&quot;: Александр Бублик рассказал, как занизил цели ради топ-10
05:18, Сегодня
"Для меня это была трагедия": Александр Бублик рассказал, как занизил цели ради топ-10
Деметриус Джонсон предложил UFC забрать Усмана Нурмагомедова за любые деньги
04:46, 04 августа 2026
Деметриус Джонсон предложил UFC забрать Усмана Нурмагомедова за любые деньги
&quot;Переживаем нечто великое&quot;: защитник &quot;Левски&quot; Алдаир раскрыл настрой команды на &quot;Кайрат&quot;
04:16, 04 августа 2026
"Переживаем нечто великое": защитник "Левски" Алдаир раскрыл настрой команды на "Кайрат"
Арина Соболенко объяснила, как недельный отпуск спас её от разочарования в теннисе
03:51, 04 августа 2026
Арина Соболенко объяснила, как недельный отпуск спас её от разочарования в теннисе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: