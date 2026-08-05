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Спорт

Соболенко рассказала, как питомец и жених помогли ей выиграть во втором круге турнира в Торонто

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 04:30 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко после победы на "тысячнике" в Торонто, рассказала, как отпуск помог ей настроиться на сезон на харде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, чемпионка призналась, что это был непростой матч после небольшого перерыва. Однако во втором круге Соболенко одолела японку Моюку Утидзиму со счетом 6:3, 6:3.

"Очень рада вернуться в Торонто и увидеть сегодня вечером всех вас, это было невероятно, спасибо большое", – поблагодарила зрителей Соболенко.

Она призналась, что настроиться на победу ей помог отпуск в компании своего пса Эша и жениха Георгиоса.

"До "Уимблдона" я ездила в Вену, после него – на Миконос. Это мне было необходимо. Чувствую, что перезарядилась и готова двигаться вперед", – поделилась Арина в интервью на корте после матча.

В третьем круге соревнования в Торонто Соболенко "поспорит" за победу с китайской теннисисткой Чжан Шуай (62-я в рейтинге).

Ранее сообщалось, что Рыбакина отвоевала место в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто.

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Аксинья Титова
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