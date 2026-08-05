Соболенко рассказала, как питомец и жених помогли ей выиграть во втором круге турнира в Торонто

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко после победы на "тысячнике" в Торонто, рассказала, как отпуск помог ей настроиться на сезон на харде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, чемпионка призналась, что это был непростой матч после небольшого перерыва. Однако во втором круге Соболенко одолела японку Моюку Утидзиму со счетом 6:3, 6:3.

"Очень рада вернуться в Торонто и увидеть сегодня вечером всех вас, это было невероятно, спасибо большое", – поблагодарила зрителей Соболенко.

Она призналась, что настроиться на победу ей помог отпуск в компании своего пса Эша и жениха Георгиоса.

"До "Уимблдона" я ездила в Вену, после него – на Миконос. Это мне было необходимо. Чувствую, что перезарядилась и готова двигаться вперед", – поделилась Арина в интервью на корте после матча.

В третьем круге соревнования в Торонто Соболенко "поспорит" за победу с китайской теннисисткой Чжан Шуай (62-я в рейтинге).

Ранее сообщалось, что Рыбакина отвоевала место в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто.