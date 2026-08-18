Димаш рассказал о концепции мирового тура
Фото: Facebook/dimash.official.dq
18 августа казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген представил концепцию первой главы мирового тура DIMENSIONS, сообщает Zakon.kz.
По информации на его странице в Instagram, первая глава тура называется "Постоянно в изменении. Постоянно искренний". Проект посвящен:
- внутреннему миру Димаша;
- самопознанию;
- принятию различных граней личности.
Основной цвет концепции – глубокий красный.
"В центре композиции находится образ Димаша, вокруг которого расположены несколько образов, отражающих разные этапы и состояния артиста", – говорится в описании.
Круговая композиция символизирует замкнутый визуальный цикл, направленный во внутренний мир человека.
"То есть DIMENSIONS – это не путешествие сквозь время и пространство, а внутренний путь, в котором человек сталкивается со своей сущностью и полностью принимает себя", – утверждает команда артиста.
Мировой тур казахстанца начинается в польском Кракове 18 октября.
Таким образом предполагается, что выступление Димаша на праздничном концерте в Караганде 29 августа станет последним в Казахстане перед стартом мирового тура.
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