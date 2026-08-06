"Тобыл" проиграл "Партизану"

Фото: Instagram/fctobol

В ночь на 7 августа в сербском Белграде костанайский "Тобол" потерпел поражение в первой игре третьего раунда Лиги конференций против белградского "Партизана", сообщает Zakon.kz.

Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Фото: Instagram/fctobol Это единственный представитель Казахстана в Лиге конференций. Ответная встреча пройдет 13 августа в Костанае. Победитель двухматчевого противостояния в решающих матчах за выход в основной этап Лиги конференций сыграет против испанского "Хетафе". Матчи пройдут 20 и 27 августа. 7 августа 2026 года в Астане Казахстанская федерация футбола проведет презентацию нового главного тренера национальной сборной Казахстана.

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