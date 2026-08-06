#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
Спорт

"Тобыл" проиграл "Партизану"

Тобыл - Партизан, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 02:35 Фото: Instagram/fctobol
В ночь на 7 августа в сербском Белграде костанайский "Тобол" потерпел поражение в первой игре третьего раунда Лиги конференций против белградского "Партизана", сообщает Zakon.kz.

Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Тобыл – Партизан, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 02:35

Фото: Instagram/fctobol

Это единственный представитель Казахстана в Лиге конференций. Ответная встреча пройдет 13 августа в Костанае.

Победитель двухматчевого противостояния в решающих матчах за выход в основной этап Лиги конференций сыграет против испанского "Хетафе". Матчи пройдут 20 и 27 августа.

7 августа 2026 года в Астане Казахстанская федерация футбола проведет презентацию нового главного тренера национальной сборной Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара
11:21, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 августа
Футбол Матч Партизан
12:20, 06 августа 2026
Можно ли ожидать сюрприз от "Тобыла" в матче с грандом сербского футбола
спорт
01:07, 01 сентября 2023
Костанайский "Тобол" проиграл футбольной команде "Виктория" из Чехии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Владимир Чебурин
17:16, Сегодня
"Атырау" официально объявил об отставке главного тренера Владимира Чебурина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
16:51, Сегодня
"Снежные Барсы" потерпели поражение в заключительном матче на турнире в Омске
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
16:49, Сегодня
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: