"Тобыл" проиграл "Партизану"
Фото: Instagram/fctobol
В ночь на 7 августа в сербском Белграде костанайский "Тобол" потерпел поражение в первой игре третьего раунда Лиги конференций против белградского "Партизана", сообщает Zakon.kz.
Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Это единственный представитель Казахстана в Лиге конференций. Ответная встреча пройдет 13 августа в Костанае.
Победитель двухматчевого противостояния в решающих матчах за выход в основной этап Лиги конференций сыграет против испанского "Хетафе". Матчи пройдут 20 и 27 августа.
7 августа 2026 года в Астане Казахстанская федерация футбола проведет презентацию нового главного тренера национальной сборной Казахстана.
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