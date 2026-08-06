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Спорт

Можно ли ожидать сюрприз от "Тобыла" в матче с грандом сербского футбола

Футбол Матч Партизан, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 12:20 Фото: Instagram/fctobol
Предстоящей ночью в Белграде (Сербия) костанайский "Тобыл" сыграет с местным "Партизаном" в рамках первого матча третьего отборочного раунда Лиги Конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Болельщики футбола со стажем знают, что "Партизан" – один топовых коллективов Европы – в свое время показывал достаточно неплохие результаты в еврокубках.

27-кратный чемпион Сербии ныне входит в топ-100 клубного рейтинга УЕФА (№90).

Конечно же, играть против такого именитого соперника, тем более на его поле, для подопечных Мирослава Ромащенко – нелегкая задача.

Прямая трансляция матча "Партизан" – "Тобыл" начнется в 00:00 по казахстанскому времени, а зрители смогут посмотреть игру на телеканале Qazsport.

"Тобыл" стартовал в нынешней Лиге Конференций УЕФА со второго раунда, где одержал трудную победу над литовским "Паневежисом" только в серии пенальти 3:2 (первая игра 1:1, ответный поединок 1:1).

В свою "Партизан" во втором раунде квалификации был сильнее люксембургского "УНА Штрассен" (4:0, 1:0).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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