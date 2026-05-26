Спорт

Казахстан уверенно выступил и завоевал 22 медали на чемпионате Азии во Вьетнаме

Фото: olympic.kz
В Дананге (Вьетнам) завершился чемпионат Азии по видам борьбы среди молодежи. Казахстанские борцы на континентальном турнире завоевали семь золотых, десять серебряных и пять бронзовых медалей, сообщает Zakon.kz.

Вольная борьба

Обладателями "золота" стали Нурданат Айтанов (до 61 кг), Майис Алиев (до 70 кг), Нурдаулет Сейилбеков (до 74 кг), Ризабек Айтмухан (до 125 кг). На вторую ступень пьедестала поднялись Еламан Амангельды (до 54 кг), Ерхан Абиль (до 79 кг), Абылайхан Узембаев (до 86 кг). Третье место занял Шаттык Алайдар (до 65 кг).

Греко-римская борьба

Чемпионами Азии стали Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг). Нурмухаммед Ибрахим (до 72 кг), Алихан Дурсунов (до 77 кг), Ерасыл Женис (до 87 кг), Джохар Узaров (до 130 кг) завершили ЧА с "серебром".

Диас Нураков (до 63 кг) и Кирилл Минько (до 82 кг) завоевали бронзовые медали.

Женская борьба

В активе команды Казахстана одно "золото", которое принесла стране Шугыла Омирбек (до 55 кг).

Алтын Шагаева (до 57 кг), Тыныс Дубек (до 62 кг), Алина Ертостик (до 76 кг) финишировали вторыми. Лаура Ганикызы (до 50 кг), Виктория Хусаинова (до 59 кг) записали в своей актив "бронзу".

Ранее сообщалось, что девять медалей принесли Казахстану гимнастки на чемпионате Азии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
