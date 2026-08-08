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Спорт

Рыбакина узнала соперницу четвертьфинала "Мастерса" в Торонто

Теннис, корт, спортсменки, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 06:57 Фото: Instagram/lenarybakina/lyuda_samsonova_
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (55-я в рейтинге WTA) в четвертом круге на турнире серии "Мастерс" в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в третьем круге турнира Самсонова победила 75-ю ракетку мира Майю Джойнт (Австралия) со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:2.

Матч шел 2 часа 54 минуты.

Теперь в матче за четвертьфинал Самсонова сыграет с казахстанкой Еленой Рыбакиной, которая обошла американку Энн Ли (6:2, 7:5).

Действующей победительницей соревнований пока является канадка Виктория Мбоко. Она отказалась от участия в турнире в сезоне-2026 из-за травмы ноги.

Ранее стало известно, что Рыбакина стала автором уникального достижения на турнирах WTA 1000.

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