Арина Соболенко неожиданно покидает Торонто

9 августа завершился матч 1/8 финала турнира WTA 1000 в Торонто между теннисистками Ариной Соболенко из Беларуси и россиянкой Екатериной Александровой, сообщает Zakon.kz.

Это была 10-я встреча теннисисток. В последний раз спортсменки встречались в середине июня на травяном турнире в Берлине. Тогда первая ракетка мира одержала победу в двух партиях (6:4, 6:4).

Но в матче четвертого круга Соболенко проиграла 19-му номеру рейтинга в трех партиях со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Соболенко пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. Александрова сделала восемь эйсов и допустила семь двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из 13 попыток.

"Этот матч из меня всю душу вытряс. Кажется, в последний раз я так переживала только в матче с Рыбакиной. Просто сил нет. Если устали зрители, представляю, как устали теннисистки. Такая напряженная игра. Александрова – молодец. Заслуженная победа", – прокомментировала игру одна из фанаток Соболенко.

All smiles 😀



Ekaterina Alexandrova is into the quarterfinals!#NBO26 pic.twitter.com/5TUsFu53wa — wta (@WTA) August 9, 2026

Победительница турнира в Торонто заработает 1 085 220 долларов и получит одну тысячу рейтинговых очков.

3 августа на послематчевой пресс-конференции турнира WTA 1000 в Торонто Соболенко поддержала введение гендерного теста для теннисисток и заявила о согласии пройти эту процедуру.