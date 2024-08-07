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Арина Соболенко: Мне нравится играть на грунте

Арина Соболенко проанализировала свою игру на разных покрытиях Фото: WTA
Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, проанализировала свою игру на разных покрытиях перед турниром категории WTA-1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

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"Мне нравится играть на грунте, не знаю, почему люди думают, что это не лучшее мое покрытие. Честно говоря, на грунте чувствую себя лучше, чем на корте с твердым покрытием… Хотя, если посмотреть на мои результаты, на корте с твердым покрытием чувствую себя лучше. Грунтовый корт отличается от остальных, там более длинные розыгрыши, нужно наращивать точку. Определенно, хорошо, что на корте с твердым покрытием очки становятся короче и быстрее, физически финишируешь лучше, чем на грунте, поэтому я рада, что мои физические возможности улучшаются с каждым днем", – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $3 211 715.

Ранее стало известно, что вторая ракетка страны Юлия Путинцева не примет участие в турнире WTA-1000 в Торонто.

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