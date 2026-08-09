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Спорт

Рыбакина прошла в четвертьфинал "тысячника" в Торонто, оставив позади заклятую соперницу

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 02:30 Фото: Instagram/lenarybakina
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прошла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в 1/8 финала одиночного разряда Елена обошла россиянку Людмилу Самсонову (55-я ракетка мира) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Матч шел 2 часа 55 минут. За это время Рыбакина выполнила 11 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 17.

На счету Людмилы одна подача навылет, девять двойных ошибок и шесть реализованных брейков. Несмотря на победу, в личных противостояниях все еще лидирует Самсонова – 4:3.

За выход в полуфинал лучшая теннисистка Казахстана сыграет с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) – Наоми Осака (Япония).

Ранее стало известно, что Рыбакина стала автором уникального достижения на турнирах WTA 1000.

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Аксинья Титова
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