Рыбакина прошла в четвертьфинал "тысячника" в Торонто, оставив позади заклятую соперницу

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прошла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в 1/8 финала одиночного разряда Елена обошла россиянку Людмилу Самсонову (55-я ракетка мира) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Матч шел 2 часа 55 минут. За это время Рыбакина выполнила 11 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 17.

На счету Людмилы одна подача навылет, девять двойных ошибок и шесть реализованных брейков. Несмотря на победу, в личных противостояниях все еще лидирует Самсонова – 4:3.

За выход в полуфинал лучшая теннисистка Казахстана сыграет с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) – Наоми Осака (Япония).

Ранее стало известно, что Рыбакина стала автором уникального достижения на турнирах WTA 1000.