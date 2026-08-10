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Спорт

Елена Рыбакина впервые сразится с Наоми Осакой на уровне WTA-Тура

Теннис Дебютный Матч, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 10:50 Фото: Instagram/nbotoronto
11 августа в рамках четвертьфинала женского "Мастерса" на кортах канадского Торонто встретятся знаменитая японка Наоми Осака и вторая сеянная этого турнира – казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Для теннисисток это будет их первая встреча под эгидой WTA-Тура. Экс-первая ракетка мира Осака с нетерпением ждет данного вызова.

"Она потрясающая теннисистка, я дважды тренировалась с ней: в Австралии в этом году и на "Ролан Гаррос". Это были действительно хорошие тренировки, поэтому с нетерпением жду матча. У нее отличная подача, она агрессивна – и для меня очень интересно играть против лучших игроков. Вернувшись после беременности, очень хотела играть против топов и теперь у меня есть такая возможность, могу играть с ними на равных и просто очень этому рада". Наоми Осака

Несколько часов назад японка в 1/8 финала канадского "тысячника" победила местную фаворитку Лейлу Фернандес счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 22 минуты.

Будущая соперница Наоми, Рыбакина, пробилась в следующий раунд, одержав трудную победу за 2 часа и 49 минут над россиянкой Людмилой Самсоновой – 6:4, 4:6, 6:4.

После этой игры казахстанка высказалась, что это было не самое чистое выступление, но она гордится проявленной ею психологической стойкостью.

"Больше всего горжусь тем, что, даже проигрывая 3:0 в третьем сете, мне удалось одержать победу. В первых нескольких сетах мне немного не повезло из-за сетки и все сложилось не в мою пользу. Но потом я поняла, что если буду бороться, то смогу попытаться переломить ход игры, поэтому я рада, что так получилось". Елена Рыбакина

И Рыбакина, и Осака получат день отдыха на восстановление сил перед четвертьфиналом 11 августа. Победитель их противостояния далее встретится с одной из сеяных теннисисток – Кори Гауфф (№4) или Белиндой Бенчич (№12).

Здесь стоит напомнить, что Елена в случае победы на турнире в Торонто может стать первой ракеткой мира.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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